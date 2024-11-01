Guía para iniciarse en la literatura de fantasía  

Si quieres empezar a leer fantasía pero no sabes por dónde empezar, este vídeo es para ti. Aquí tienes una guía completa para pasar de no tener ni idea de fantasía… a entender el género como un auténtico lector experimentado. Vamos paso a paso, desde los libros más accesibles hasta las obras más complejas de la fantasía épica. No es una lista cualquiera. Es un camino. Una progresión. Una forma de subir de nivel como lector. Empezamos con obras como Harry Potter o Nacidos de la Bruma y terminamos en territorios mucho más...