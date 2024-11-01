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Guía para iniciarse en la literatura de fantasía

Guía para iniciarse en la literatura de fantasía  

Si quieres empezar a leer fantasía pero no sabes por dónde empezar, este vídeo es para ti. Aquí tienes una guía completa para pasar de no tener ni idea de fantasía… a entender el género como un auténtico lector experimentado. Vamos paso a paso, desde los libros más accesibles hasta las obras más complejas de la fantasía épica. No es una lista cualquiera. Es un camino. Una progresión. Una forma de subir de nivel como lector. Empezamos con obras como Harry Potter o Nacidos de la Bruma y terminamos en territorios mucho más...

| etiquetas: fantasía , literatura fantástica , guía , libros
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6 comentarios
2 0 0 K 25 cultura
BastardWolf #2 BastardWolf
la lista propuesta me parece un toston salvo 'La Historia Interminable'... Que no esté 'Mundodisco' en ella me parece una herejia
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#3 muerola
#2 tostón tostón el silmarillon , el resto no están mal
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#4 Einwanderer
#3 La eternidad en el Vacío de Morgoth es poco castigo para tí.
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BastardWolf #5 BastardWolf *
#3 a mi Tolkien se me atraveso ya desde El Hobbit, luego tb fracase leyendo El Señor de los Anillos... El Simarillon ni se me pasó por la cabeza
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la editorial Atalanta tiene una muy buena antología de relatos fantásticos de la historia universal de la literatura y no esas mierdas de la escuela de magos y demás. dejaos de gilipolleces!
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isosceles54 #6 isosceles54
MUNDODISCO........la mejor , muy recomendable.....
.....
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menéame