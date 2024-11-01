·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11166
clics
El gesto de Oyarzabal que lo dice todo: el capitán de la Real pasó de largo ante Ayuso en la entrega de la Copa
8215
clics
Se vende llave de oro de la ciudad de Madrid
3740
clics
La Embajada de Venezuela pide disculpas por las palabras de Carlos Baute en el acto de Corina
4591
clics
Un Citroën 2 CV desafía las leyes de la gravedad como todorreno. (francés pero es video sobre todo)
4458
clics
Black Rock: corralito en ciernes
más votadas
455
España obligará a devolver botellas y latas a cambio de dinero a partir de noviembre
620
Irán difunde un vídeo del ataque estadounidense-israelí contra un hospital de Teherán (EN)
570
Irán acusa a la UE de usar el “derecho internacional” de forma “hipócrita” por Ormuz
682
El gesto de Oyarzabal que lo dice todo: el capitán de la Real pasó de largo ante Ayuso en la entrega de la Copa
324
Netanyahu en 1980: "Tenemos una fuerte influencia sobre Estados Unidos, controlamos el Congreso, el Senado y el lobby" [ENG]
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
14
clics
La guerra santa de Pete Hegseth: la teología cristiana militante que ha alentado el ataque de EEUU contra Irán
El secretario de Defensa estadounidense, ferviente defensor de la Biblia, está supervisando otro desastre en Oriente Medio. ¿Es una guerra o una cruzada?
|
etiquetas
:
guerra
,
santa
,
pete_hegseth
,
teología
,
cristiana
,
ataque
,
irán
6
1
0
K
80
politica
5 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
1
0
K
80
politica
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
*
Quien iba a imaginar que un tipo borracho que suelta frases en contra del islam iba a hacer algo así?
www.meneame.net/story/cuando-pete-hegseth-borracho-grito-matad-todos-m
1
K
37
#2
Yorga77
#1
Es un evangélico chupa nabos sionistas, tampoco hay que buscarle 3 pies mas de la cuenta.
0
K
17
#3
pandasucks
Chorradas, disfrázalo como quieras, al final es dinero.
1
K
21
#5
elgranpilaf
#3
Todo se reduce a eso sí
0
K
11
#4
HAL9K
Es tan ferviente defensor de la biblia que se la inventa si hace falta.
0
K
11
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
www.meneame.net/story/cuando-pete-hegseth-borracho-grito-matad-todos-m