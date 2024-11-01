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La guerra santa de Pete Hegseth: la teología cristiana militante que ha alentado el ataque de EEUU contra Irán

La guerra santa de Pete Hegseth: la teología cristiana militante que ha alentado el ataque de EEUU contra Irán

El secretario de Defensa estadounidense, ferviente defensor de la Biblia, está supervisando otro desastre en Oriente Medio. ¿Es una guerra o una cruzada?

| etiquetas: guerra , santa , pete_hegseth , teología , cristiana , ataque , irán
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5 comentarios
6 1 0 K 80 politica
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Quien iba a imaginar que un tipo borracho que suelta frases en contra del islam iba a hacer algo así?
www.meneame.net/story/cuando-pete-hegseth-borracho-grito-matad-todos-m
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Yorga77 #2 Yorga77
#1 Es un evangélico chupa nabos sionistas, tampoco hay que buscarle 3 pies mas de la cuenta. :troll:
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#3 pandasucks
Chorradas, disfrázalo como quieras, al final es dinero.
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elgranpilaf #5 elgranpilaf
#3 Todo se reduce a eso sí
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HAL9K #4 HAL9K
Es tan ferviente defensor de la biblia que se la inventa si hace falta.
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menéame