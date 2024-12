El nominado de Donald Trump para secretario de Defensa, Pete Hegseth, borracho, gritó "matad a todos los musulmanes" en un bar durante un viaje oficial (Eng)

La nominación de Donald Trump para secretario de Defensa, el ex presentador de Fox News Pete Hegseth gritó una vez en un bar 'matar a todos los musulmanes' en estado de embriaguez. Dos grupos de defensa sin ánimo de lucro -Veterans for Freedom y Concerned Veterans for America-, ambos dirigidos por Hegseth, tienen la grabación aparte de otras pruebas de mala gestión financiera e insinuaciones sexuales inapropiadas. El New Yorker informó de que Hegseth tuvo que dimitir de ambas organizaciones.