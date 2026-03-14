La guerra con Irán vuelve a meter incertidumbre en el Euríbor y en las hipotecas variables

La escalada del conflicto en Oriente Próximo está generando bastante incertidumbre en los mercados y algunos analistas plantean que claramente va a influir también en la evolución del Euríbor, si termina afectando a la inflación (como parece que va pasar) o a las decisiones del BCE sobre los tipos de interés. Qué pensáis que pasará con el Euríbor este año si la situación geopolítica sigue tensándose? ¿Podria seguir bajando o va a subir si o si?