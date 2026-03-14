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La guerra con Irán vuelve a meter incertidumbre en el Euríbor y en las hipotecas variables

La guerra con Irán vuelve a meter incertidumbre en el Euríbor y en las hipotecas variables

La escalada del conflicto en Oriente Próximo está generando bastante incertidumbre en los mercados y algunos analistas plantean que claramente va a influir también en la evolución del Euríbor, si termina afectando a la inflación (como parece que va pasar) o a las decisiones del BCE sobre los tipos de interés. Qué pensáis que pasará con el Euríbor este año si la situación geopolítica sigue tensándose? ¿Podria seguir bajando o va a subir si o si?

| etiquetas: euríbor , hipotecas , tipos de interés , economía , bce , geopolítica , irán
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6 comentarios
4 1 0 K 45 actualidad
ur_quan_master #4 ur_quan_master
#2 Acción criminal le pega bien.
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ur_quan_master #1 ur_quan_master
¿qué guerra? Trump no a ido al Congreso americano a pedir permiso para declarar la guerra.
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#2 Taniaaa
#1 Pues como lo llamas? Trumpada?
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Connect #5 Connect
Si no se les ocurre bombardear esa isla del estrecho, aún podríamos salir bien para abril. Pero como reduzcan aquello a cenizas, la ostia económica será gorda..
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Zarangollo #3 Zarangollo
Aquí lo explican bien exPUESTO, por que había que elegir fijo: www.youtube.com/watch?v=qPJc_7EWei8
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Sacronte #6 Sacronte
Ah, perfecto, voy preparando la dieta para comer menos y pagar mas al banco...
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menéame