La guerra de Irán ha desatado “una emergencia comercial” que nadie vio venir: los camellos de carreras se alimentan de alfalfa española

Las consecuencias económicas que el conflicto bélico en Oriente Medio pueden acarrear para España van mucho más allá de las malas relaciones comerciales con Estados Unidos o encarecimiento de la gasolina. El ataque a Irán está poniendo contra las cuerdas al que es el negocio más exótico del campo español, tan lucrativo como desconocido: la venta de alfalfa para caballos a los países de la Península Arábiga. La alfalfa es un cultivo forrajero que, aunque en los últimos años se ha revalorizado como alimento nutritivo para el consumo humano,...