La guerra de Irán ha desatado “una emergencia comercial” que nadie vio venir: los camellos de carreras se alimentan de alfalfa española

Las consecuencias económicas que el conflicto bélico en Oriente Medio pueden acarrear para España van mucho más allá de las malas relaciones comerciales con Estados Unidos o encarecimiento de la gasolina. El ataque a Irán está poniendo contra las cuerdas al que es el negocio más exótico del campo español, tan lucrativo como desconocido: la venta de alfalfa para caballos a los países de la Península Arábiga. La alfalfa es un cultivo forrajero que, aunque en los últimos años se ha revalorizado como alimento nutritivo para el consumo humano,...

3 comentarios
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Ostras esto es crítico de necesidad...
ipanies #3 ipanies
#1 Pues te reirás, pero es nuestro oro verde que ellos pagan al precio que les digas porque es un forraje premium. Sólo se puede producir en los bordes de los monegros en Aragón y en alguna zona de Extremadura. Hace falta mucha calor y clima seco pero con disponibilidad de agua para riego en los días específicos que va bien.
Lord_Cromwell #2 Lord_Cromwell
Mejor motor tienen que el Aston Martin de este año.
