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La guerra en Irán dispara el petróleo y acelera el ascenso del coche eléctrico

La guerra en Irán dispara el petróleo y acelera el ascenso del coche eléctrico

La guerra en Irán ha dejado al descubierto un cambio silencioso pero cada vez más evidente: el avance imparable de los coches eléctricos. Mientras el precio del combustible vuelve a dispararse en todo el mundo, haciendo del paso por las gasolineras un acto todavía más doloroso, cada vez más países empiezan a ver en la electrificación una forma de proteger su economía frente a futuras crisis energéticas. Un reciente informe del centro de análisis energético Ember pone cifras a esta tendencia.

| etiquetas: vehículo , eléctrico , petróleo , iran , precios
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17 comentarios
10 3 0 K 131 actualidad
#1 Grahml *
Y esto afecta no sólo a la gasolina o diesel que pones en el coche.

Esto afecta a costes de transporte y logística (camiones, barcos, aviones), y eso rápida se traslada a toda la cadena de suministro y, en última instancia, a los precios de muchos bienes.
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He.vuelto #4 He.vuelto
#1 Y sinvergüenzas que están vendiendo los carburantes a precios máximos cuando lo compraron hace 3 meses a precios mínimos.
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Mauro_Nacho #5 Mauro_Nacho
#4 Se batirán nuevos máximos de los precios de los carburantes, esto acaba de empezar.
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He.vuelto #7 He.vuelto
#5 Si, pero ellos ya llevan ganados millones a cuenta de vender ahora lo comprado a precio minimo
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Narmer #8 Narmer
#4 Sí, estoy por acercarme a la gasolinera de al lado de casa para ir avisándoles de cómo varía el precio del Brent para que lo ajusten de manera acorde, tanto si sube como si baja.

Afortunadamente hago el 90% de mis trayectos anuales en coche eléctrico, así que esta subida me produce un poco de “schadenfreude”. En fin, si esta crisis sirve para acelerar la transición al eléctrico y renovables, bienvenida sea.
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He.vuelto #10 He.vuelto
#8 Sobre todo para los que no tienen garaje o dinero para comprar un caro electrico
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Narmer #14 Narmer
#10 Es cierto que el eléctrico es caro. Y en parte se lo tenemos que agradecer a los aranceles impuestos por nuestros queridos líderes no electos eurpeos.

Pero lo del garaje me parece que es una excusa que no tiene fundamente. Tampoco nadie tiene gasolinera en casa. Y cargar un Xpeng G6, por ejemplo, para hacer 400km te lleva 10-12 minutos. Vamos, si no puedes invertir ese tiempo en recargar el coche, el problema no lo tiene el coche. Además, cuantos más eléctricos haya, más puntos de carga se instalarán, no te quepa ninguna duda.

España no produce petróleo, pero produce mucha energía renovable. Es por puro interés nacional que hagamos la transición al eléctrico.
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He.vuelto #16 He.vuelto
#14 Mientras mas eléctricos haya mas problemas para cargarlos en los pocos puntos de carga que hay, ademas ya lei que te cobran bastante por esas recargas si es publico.
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Narmer #17 Narmer
#16 Cuantos más haya, más puntos se instalarán porque saldrá rentable sin ayudas. Instalar un punto de carga es infinitamente más sencillo que una gasolinera. Y cuanta más competencia, mejores precios para usuarios, sobre todo en horas con producción solar.

En lo que estoy totalmente de acuerdo es en el coste de adquisición, que es prohibitivo para mucha gente.
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#13 El_dinero_no_es_de_nadie
#8 #2 Pues el gobierno debe plantearse el quitar los impuestos a los hidrocarburos, para ir acostumbrándose a que los vehículos serán eléctricos y no va a tener esos ingresos.

A no ser que tenga previsto cobrar a los eléctricos un impuesto por kilómetro recorrido :troll:
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Narmer #15 Narmer
#13 Eso ya se está planteando en Reino Unido y me parece que lo van a implementar. Eso o un impuesto de circulación vinculado al peso del vehículo para penalizar a los SUV mastodónticos.
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#6 rbrn
#1 Vuelve la inflación. Otra hostia a los currantes.
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HeilHynkel #11 HeilHynkel
#1

Segunda derivada: en otras crisis no teníamos tantas compras hechas a distancia que te las llevan a casa, Amazon es la más grande, pero desde el reparto de comida a muchas empresas de ropa hacen repartos a domicilio todos los días.

P.S. Al menos por donde yo vivo, los vehículos de Amazon (no de las contratas) son eléctricos. La que reparte el correo, también usa moto eléctrica.
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Connect #2 Connect
Nadie ha hecho más por el coche eléctrico que Donald Trump. Espero que algún dia se le reconozca con un monumento bien grande al "Hombre que impulsó la movilidad eléctrica" :troll:
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Narmer #9 Narmer
#2 Y hasta por la UE, si no fuera porque tenemos traidores como Vox der Leyen y sus acólitos al mando.
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HartzBaltz #3 HartzBaltz
Cobardes!! {0x1f602} {0x1f602}
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incontinentiasuma #12 incontinentiasuma
Yo tengo coche eléctrico y no estoy precisamente contento con este incremento del precio de los combustibles por algo que sabe hasta un niño: Recargar el coche me sigue saliendo casi gratis, pero todo lo demás me subirá igual que a los demás. O sea, que vaya negocio hacemos...
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menéame