La guerra en Irán dispara el petróleo y acelera el ascenso del coche eléctrico

La guerra en Irán ha dejado al descubierto un cambio silencioso pero cada vez más evidente: el avance imparable de los coches eléctricos. Mientras el precio del combustible vuelve a dispararse en todo el mundo, haciendo del paso por las gasolineras un acto todavía más doloroso, cada vez más países empiezan a ver en la electrificación una forma de proteger su economía frente a futuras crisis energéticas. Un reciente informe del centro de análisis energético Ember pone cifras a esta tendencia.
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Esto afecta a costes de transporte y logística (camiones, barcos, aviones), y eso rápida se traslada a toda la cadena de suministro y, en última instancia, a los precios de muchos bienes.
Afortunadamente hago el 90% de mis trayectos anuales en coche eléctrico, así que esta subida me produce un poco de “schadenfreude”. En fin, si esta crisis sirve para acelerar la transición al eléctrico y renovables, bienvenida sea.
Pero lo del garaje me parece que es una excusa que no tiene fundamente. Tampoco nadie tiene gasolinera en casa. Y cargar un Xpeng G6, por ejemplo, para hacer 400km te lleva 10-12 minutos. Vamos, si no puedes invertir ese tiempo en recargar el coche, el problema no lo tiene el coche. Además, cuantos más eléctricos haya, más puntos de carga se instalarán, no te quepa ninguna duda.
España no produce petróleo, pero produce mucha energía renovable. Es por puro interés nacional que hagamos la transición al eléctrico.
En lo que estoy totalmente de acuerdo es en el coste de adquisición, que es prohibitivo para mucha gente.
A no ser que tenga previsto cobrar a los eléctricos un impuesto por kilómetro recorrido
Segunda derivada: en otras crisis no teníamos tantas compras hechas a distancia que te las llevan a casa, Amazon es la más grande, pero desde el reparto de comida a muchas empresas de ropa hacen repartos a domicilio todos los días.
P.S. Al menos por donde yo vivo, los vehículos de Amazon (no de las contratas) son eléctricos. La que reparte el correo, también usa moto eléctrica.