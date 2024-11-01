edición general
7 meneos
20 clics
La guerra de EEUU e Israel contra Irán fractura a la extrema derecha europea

La guerra de EEUU e Israel contra Irán fractura a la extrema derecha europea

La condena de la guerra contra Irán de la presidencia conjunta de AfD, conformada por Alice Weidel y Tino Chrupalla, llama aún más la atención por la estrecha relación mantenida entre el partido ultra alemán y el trumpismo. El vicepresidente de EEUU, JD Vance, dio el año pasado un discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich que se podía interpretar como todo un espaldarazo a Alternativa para Alemania en vísperas de unas elecciones federales alemanas. Numerosas voces de AfD han aplaudido e incluso tomado como ejemplo para el futuro de Alem

| etiquetas: grarra , eeuu , israel , fractura , estrema , derecha
6 1 0 K 71 politica
3 comentarios
6 1 0 K 71 politica
vicus. #1 vicus. *
A los mongers de VOX le va a estallar la cabeza. Los nazis de toda la vida, los de verdad, los de la raza aria, no los morenitos mestizos de mierda que se creen que son blancos, a favor de la paz y el no a la guerra. Es que te tienes que reír ..Pero bueno, solo queda VOX, es el único lamebotas de la ultraderecha, la ultraderecha cobarde, por supuesto.
1 K 33
#2 Suleiman
Menos en España que van a una con los genocidas.
0 K 13
XtrMnIO #3 XtrMnIO
#2 Iba a decir lo mismo, aquí en España los dos partidos de extrema derecha están con los terroristas.
0 K 12

menéame