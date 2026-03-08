La guerra contra Irán retrata la vulnerabilidad de la Unión Europea

La supervivencia en un mundo salvaje de un experimento de integración sin precedentes como es el de Europa podría verse en peligro. El riesgo de desintegración de la UE es evidente en un mundo sin reglas internacionales reconocidas y respetadas por todos los actores y donde cada país se verá obligado a garantizar su seguridad por sí mismo o a rendir pleitesía al capo de Estado dispuesto a ofrecerle protección. Trump ya ha dejado claro que su gran enemigo es el orden multilateral. (Modo Lectura).
Bueno a los saudi, sirio, qatari… pero esos son aliados
1- Armas nucleares.
2- Bases militares de EEUU.
Israel tiene armas nucleares.
Iraq, Bahréin, Qatar, UAE y Arabia Saudí tienen bases militares de EEUU.
Todos han sido bombardeados por Irán.
Entiendo que Israel no lance pepinos nucleares a Irán, de momento, por el hecho de que aunque Irán no tenga armamento nuclear, sí que tiene suficiente armamento para destrozar las grandes ciudades de Israel. Y también no sé si Israel tiene suficiente armamento nuclear para cargarse todo Irán.
Como dijo Nuland "Fuck the EU", y aquí nos debe gustar mucho eso.
Muy de fiar los yanquis, sí, sí.