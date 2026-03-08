La guerra contra Irán retrata la vulnerabilidad de la Unión Europea

La supervivencia en un mundo salvaje de un experimento de integración sin precedentes como es el de Europa podría verse en peligro. El riesgo de desintegración de la UE es evidente en un mundo sin reglas internacionales reconocidas y respetadas por todos los actores y donde cada país se verá obligado a garantizar su seguridad por sí mismo o a rendir pleitesía al capo de Estado dispuesto a ofrecerle protección. Trump ya ha dejado claro que su gran enemigo es el orden multilateral. (Modo Lectura).