edición general
La guerra contra Irán retrata la vulnerabilidad de la Unión Europea

La supervivencia en un mundo salvaje de un experimento de integración sin precedentes como es el de Europa podría verse en peligro. El riesgo de desintegración de la UE es evidente en un mundo sin reglas internacionales reconocidas y respetadas por todos los actores y donde cada país se verá obligado a garantizar su seguridad por sí mismo o a rendir pleitesía al capo de Estado dispuesto a ofrecerle protección. Trump ya ha dejado claro que su gran enemigo es el orden multilateral. (Modo Lectura).

Verdaderofalso
Al único dictador malo que no le tocan los cojones es a Kim

Bueno a los saudi, sirio, qatari… pero esos son aliados
mente_en_desarrollo
#2 Tienes que tener una de dos cosas para que no te toquen los cojones por muy dictadura que seas:
1- Armas nucleares.
2- Bases militares de EEUU.
wachington
#6 A ver, no sé.

Israel tiene armas nucleares.
Iraq, Bahréin, Qatar, UAE y Arabia Saudí tienen bases militares de EEUU.

Todos han sido bombardeados por Irán.

Entiendo que Israel no lance pepinos nucleares a Irán, de momento, por el hecho de que aunque Irán no tenga armamento nuclear, sí que tiene suficiente armamento para destrozar las grandes ciudades de Israel. Y también no sé si Israel tiene suficiente armamento nuclear para cargarse todo Irán.
MiguelDeUnamano
#2 Llamar a esos países "dictaduras" va en contra de los principios y valores de "el mundo libre".
Io76
La vulnerabilidad de la UE viene de ser una unión monetaria al servicio del capital y los anglosionistas, por encima de los intereses de los cuidadanos europeos.
Pitchford
Actualmente las posiciones de gobiernos de Europa como España y Alemania ante las tropelías de Trump están en las antípodas, pero en España también hay mucha gente que opina como el gobierno de Alemania..
fluty84
#1 y tengo la esperanza de que en Alemania también los haya pero en sentido contrario...
MenéameApesta
Todo lo que hace EEUU desde hace un tiempo, ya antes de Trump, es para dañar a Europa, que es la más dependiente de las importaciones de combustibles.
Como dijo Nuland "Fuck the EU", y aquí nos debe gustar mucho eso.
DotorMaster
El problema de la UE es que gobierna la derecha siempre, y por eso siempre lleva la deriva que lleva. El problema no es la UE, que es necesaria, sino quién la gobierna.
Spirito
La "super-protección" (a precio de oro) que ofrecía EEUU a sus socios de Oriente Próximo ha durado apenas unas horas.

Muy de fiar los yanquis, sí, sí.
