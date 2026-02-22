La Guardia Civil rescata a cuatro jóvenes que habían quedado colgados en una ladera en Peñalara

La Guardia Civil, a través del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Navacerrada, ha rescatado con éxito a un grupo de cuatro jóvenes, formado por tres adolescentes y un menor de edad, que se habían deslizado por la ladera norte de Peñalara, teniendo la suerte de que uno de ellos pudo frenar al grupo con un piolet, quedándose los cuatro colgados sin poder moverse y pudiendo haber caído por la ladera, que tiene cerca de trescientos metros de caída.