La Guardia Civil rescata a cuatro jóvenes que habían quedado colgados en una ladera en Peñalara

La Guardia Civil, a través del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña de Navacerrada, ha rescatado con éxito a un grupo de cuatro jóvenes, formado por tres adolescentes y un menor de edad, que se habían deslizado por la ladera norte de Peñalara, teniendo la suerte de que uno de ellos pudo frenar al grupo con un piolet, quedándose los cuatro colgados sin poder moverse y pudiendo haber caído por la ladera, que tiene cerca de trescientos metros de caída.

Moderdonia #1 Moderdonia
-¿Has llamado al verdugo?
-Sí.
-¿Y?
-Me ha colgado.
reithor #4 reithor
Mira, justo salía hoy que en Francia han tasado los rescates en montaña por imprudencias en 10000 pavos.
Malinke #5 Malinke
#4 creo que era la salida de helicóptero.
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
Unos inconscientes. Peñalara y el pico Claveles con nieve son peligrosos. Tienen algunas caídas verticales y pasos estrechos donde uno no sabe si pisa roca o nieve sin nada debajo.
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Peña Rara si
