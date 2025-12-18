edición general
Guardia Civil y Mossos registran el laboratorio de Barcelona señalado por el brote de peste porcina

La Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra están realizando una entrada y registro en el laboratorio del IRTA-CReSA de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) este jueves por la mañana en relación con la investigación sobre el origen de la peste porcina africana (PPA). Esta diligencia está ordenada por el Juzgado de Instrucción número 2 de Cerdanyola del Vallès en el marco de las diligencias previas declaradas "secretas", han informado ambos cuerpos en sendos comunicados.

