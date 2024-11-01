La Guardia Civil escolta un corazón para salvar a un bebé de dos meses en Madrid

El órgano ha sido trasladado con prioridad absoluta desde Salamanca hasta el Hospital 12 de Octubre para un trasplante pediátrico. La Guardia Civil ha activado un dispositivo de escolta urgente para acompañar el traslado de un corazón destinado a un bebé de dos meses en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. El órgano ha viajado en ambulancia desde Salamanca con prioridad absoluta. Patrullas de la Agrupación de Tráfico han realizado el acompañamiento durante el recorrido por las provincias de Salamanca, Ávila y Madrid, garantizando la fluidez de