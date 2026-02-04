edición general
7 meneos
14 clics

La Guardia Civil apunta a un presunto soborno de 4 millones desde Forestalia a un ex consejero del PAR en gobiernos del PSOE en Aragón

Boné, Marruedo y Fraile fundaron en 2015 Viadós, que vendieron a Forestalia en 2018 por una cantidad que oscila entre los 4 y los 4,5 millones de euros. La investigación judicial, según el informe de la Guardia Civil (realizado por la rama de Medio Ambiente de la UCO), cree que en realidad Forestalia compraba la compañía, una «microempresa» prácticamente sin fondo de negocio, aseguran, con un notable sobreprecio, y que el dinero pagado por Forestalia era en realidad un pago legalizado a los tres ex políticos por servicios de otro tipo.

| etiquetas: forestalia , soborno , vialdos , boné , marruedo , fraile
5 2 5 K 11 actualidad
8 comentarios
5 2 5 K 11 actualidad
donsoul #1 donsoul
Debe ser casualidad que esta noticia se publique pocos días antes de las elecciones en Aragón.
1 K 21
eltoloco #2 eltoloco
#1 El Inmundo haciendo campaña por el PP
6 K 92
#3 Borgiano
#1 ¿Peligra la mayoría absoluta de Pili?
0 K 7
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
#1 En la jornada de reflexion.
0 K 19
Milmariposas #6 Milmariposas
#1 El Inmundo enmierdando. No sé de qué te sorprendes... {0x1f4a9}
1 K 30
TheIpodHuman #7 TheIpodHuman *
Noticia publicada 3 dias antes de las elecciones en Aragon ¿demasiada cuasualidad? :-S :tinfoil:
1 K 21
#8 Almirantecaraculo
#7 uno que pasaba, que escuchó, alguien de allí. Que luego nada. Casualidad, y justo antes de las elecciones. Y chimpun.
Lo preocupante no esto tan burdo, es quien está dispuesto a comprar esta basura.
En elmundo saben ya quién puso las bombas el 11m?
0 K 8
Dramaba #4 Dramaba
Otra cosa no, pero el "timing" lo clavan.
1 K 18

menéame