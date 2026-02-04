La Guardia Civil apunta a un presunto soborno de 4 millones desde Forestalia a un ex consejero del PAR en gobiernos del PSOE en Aragón

Boné, Marruedo y Fraile fundaron en 2015 Viadós, que vendieron a Forestalia en 2018 por una cantidad que oscila entre los 4 y los 4,5 millones de euros. La investigación judicial, según el informe de la Guardia Civil (realizado por la rama de Medio Ambiente de la UCO), cree que en realidad Forestalia compraba la compañía, una «microempresa» prácticamente sin fondo de negocio, aseguran, con un notable sobreprecio, y que el dinero pagado por Forestalia era en realidad un pago legalizado a los tres ex políticos por servicios de otro tipo.