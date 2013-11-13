Grupos xenófobos alientan la teoría del "reemplazo" étnico y coordinan acciones contra la regularización de migrantes

Este fin de semana un grupo ultra presenta en Santander las actividades de la plataforma Remigración y Reconquista, que replica un proyecto nacido en Italia y vinculado a colectivos neofascistas y neonazis. Vox también insiste en esta tesis xenófoba. Abascal habla de "invasión" para criticar la regularización de migrantes: "El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo".