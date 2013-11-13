edición general
Grupos xenófobos alientan la teoría del "reemplazo" étnico y coordinan acciones contra la regularización de migrantes

Este fin de semana un grupo ultra presenta en Santander las actividades de la plataforma Remigración y Reconquista, que replica un proyecto nacido en Italia y vinculado a colectivos neofascistas y neonazis. Vox también insiste en esta tesis xenófoba. Abascal habla de "invasión" para criticar la regularización de migrantes: "El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo".

JackNorte #1 JackNorte *
Que se organicen y vayan al campo y a la obra a trabajar que les estan esperando asi las proximas diez regularizaciones no seran necesarias.
cocolisto #4 cocolisto
Ojalá haya un gran reemplazo de tanto racista.La humanidad lo agradecería.
#5 carraxe
Regularizar a gente que trabaja aquí tiene sentido. Lo que no lo tiene es regalarle la nacionalidad a los israelíes, a los millonarios que vienen a especular con la vivienda, o a todos esos millones de americanos (argentinos, por ejemplo) que tuvieron un abuelo que era español pero que nunca tuvieron vínculos con España, ni ellos ni sus padres. Es un despropósito
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Espero que no pase como aquel nazi en directo en la tv.
El hombre se llamaba Craig Cobb, un supremacista blanco conocido por promover ideas racistas y de supremacía blanca en Estados Unidos. Accedió a participar en un programa de televisión (se ha difundido un vídeo de este momento) y se realizó una prueba de ADN en directo. El resultado del análisis genético mostró que tenía alrededor de un 14 % de genes de origen africano subsahariano, lo que implica que tenía antepasados africanos.

www.abc.es/sociedad/20131113/abci-blanco-racista-negro-201311131155.ht
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Una de las portavoces del grupo neonazi Núcleo Nacional, Isabel Peralta, pidió a través de un vídeo a sus seguidores "salir a la calle, manifestarse y hacer que prenda si es necesario".  media
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Pues en algunos sitios van a tener problema si no hablan en ingles, aleman o alguna jerigonza vikinga
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
Pues a tener hijos....
