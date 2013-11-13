Grupos xenófobos alientan la teoría del "reemplazo" étnico y coordinan acciones contra la regularización de migrantes

Este fin de semana un grupo ultra presenta en Santander las actividades de la plataforma Remigración y Reconquista, que replica un proyecto nacido en Italia y vinculado a colectivos neofascistas y neonazis. Vox también insiste en esta tesis xenófoba. Abascal habla de "invasión" para criticar la regularización de migrantes: "El tirano Sánchez odia al pueblo español. Quiere sustituirlo".
El hombre se llamaba Craig Cobb, un supremacista blanco conocido por promover ideas racistas y de supremacía blanca en Estados Unidos. Accedió a participar en un programa de televisión (se ha difundido un vídeo de este momento) y se realizó una prueba de ADN en directo. El resultado del análisis genético mostró que tenía alrededor de un 14 % de genes de origen africano subsahariano, lo que implica que tenía antepasados africanos.
