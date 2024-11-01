edición general
Un grupo de detectives científicos cree haber encontrado el ADN de Leonardo da Vinci

Un grupo de detectives científicos cree haber encontrado el ADN de Leonardo da Vinci

Durante siglos, Leonardo da Vinci ha sido estudiado desde todos los ángulos posibles. Hemos mirado con lupa sus obras, sus cuadernos o sus ideas adelantadas a su tiempo. Sin embargo, una parte fundamental de su historia ha estado oculta durante siglos y ha permanecido fuera del alcance de la ciencia. Hablamos de su ADN. Ahora parece que un equipo internacional de investigadores cree haber dado un primer paso para encontrarlo. Esta es la historia que nos llevará a hablarte del Proyecto ADN de Leonardo da Vinci, que lleva casi una década...

plutanasio #1 plutanasio
Spoiler: era catalán.
Antipalancas21 #9 Antipalancas21
#1 Si acaso Aragonés, cuando nació todo era reino de Aragón
jm22381 #2 jm22381
En unas décadas empiezan a clonar a gente del pasado :tinfoil:
Spirito #11 Spirito *
#2 Ya se puede clonar con éxito.

Y puede que secretamente ya hayan clonado o estén clonando a auténticos genios conocidos, como estrategia para múltiples cuestiones.

Imaginemos una poderosísima multinacional teniendo en sus filas a los más geniales y brillantes cocos, a sabiendas ya de su tremendo potencial.
jm22381 #17 jm22381
#11 Ya. Del mismo modo que el científico chino que edito genéticamente embriones humanos ya está suelto ( www.meneame.net/search?q=He+Jiankui+ ). De todos modos ahí veríamos si el genio nace o se hace o es una mezcla de ambas.
#3 DatosOMientes
¿Y de qué sirve?
#5 ombresaco
#3 Para meter los clones en una isla-museo como en parque jurásico
themarquesito #6 themarquesito
#3 Para tener una idea de su perfil genético: ascendencia, posibles condiciones médicas, etc
#13 DatosOMientes
#6 Me parece un tanto inútil, pero es sólo mi opinión, entiendo que para otros esto pueda ser relevante.
