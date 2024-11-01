Un grupo de detectives científicos cree haber encontrado el ADN de Leonardo da Vinci

Durante siglos, Leonardo da Vinci ha sido estudiado desde todos los ángulos posibles. Hemos mirado con lupa sus obras, sus cuadernos o sus ideas adelantadas a su tiempo. Sin embargo, una parte fundamental de su historia ha estado oculta durante siglos y ha permanecido fuera del alcance de la ciencia. Hablamos de su ADN. Ahora parece que un equipo internacional de investigadores cree haber dado un primer paso para encontrarlo. Esta es la historia que nos llevará a hablarte del Proyecto ADN de Leonardo da Vinci, que lleva casi una década...