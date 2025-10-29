edición general
Grokipedia es racista, transfóbica y adora a Elon Musk [Ing]

El sitio web de xAI, similar a Wikipedia, ofrece un buena porción de la cosmovisión de Musk. Se repite un patrón en temas científicos ampliamente aceptados. Vacunas y autismo, Wikipedia: «investigaciones exhaustivas sobre las vacunas y el trastorno del espectro autista han demostrado que no existe relación alguna entre ambos»; Grokipedia: rechaza la idea de que las vacunas MMR causen autismo, pero da credibilidad a las opiniones escépticas sobre las vacunas al calificar la idea de «hipótesis», y la única mención al consenso científico es…

JanSmite #2 JanSmite
Por ejemplo, la entrada sobre George Floyd, conocido por haber sido asesinado por un policía (sin eso no aparecería ni en una ni en otra): en la Grokipedia se inicia diciendo que era un tipo con un largo historial delictivo, relata en qué líos se había metido, y después, si eso, ya lo de haber sido asesinado, y Musk dice que "su Grokipedia busca la verdad".

Cuando le preguntan por qué la entrada sobre Trump no es que no empiece con sus antecedentes penales, es que ni siquiera los menciona, entonces ya ni contesta… ¬¬
#10 Eukherio
#2 Y veremos si no se cumple la regla de que nunca vas a poder ser más extremista que los más extremistas. A ver cuánto tardan en pedirle que ni mencione que George Floyd tuvo una rodilla en el cuello por 10 minutos mientras decía que se ahogaba, o que las vacunas ayudan.
#12 Razhan
#10 En nada, "George Floyd era un delicuente muy malo que murio por vacunarse de Covid"
Dragstat #5 Dragstat *
Bueno se supone que la idea es competir con la wikipedia a la que acusa de sesgo extremadamente izquierdista, así que lo normal es que vire hacia lo que Musk piensa que son ideas centradas y poco sesgadas.

"Grokipedia, la enciclopedia digital con la que Elon Musk busca combatir el "sesgo extremadamente izquierdista" de Wikipedia"

www.emol.com/noticias/Tendencias/2025/10/29/1181784/grokipedia-enciclo
Yorga77 #11 Yorga77
#9 Te apuesto lo que quieras que Musketo muere de sobredosis o similar. ;)
elGude #1 elGude
Vaya, ha debido de ser toda una sorpresa
#3 cunaxa
Pues nada, vamos a darle publicidad para que sea conocida y usada.
Es costumbre de esta casa hacer famosos a los idiotas. Esto es casi lo mismo.
#8 Eukherio
#7 Está diciendo que no das la talla.
Professor #9 Professor
#8 #6 www.wlym.com/archive/oakland/docs/MarsProject.pdf

página 177,capítulo 24 "how Mars is governed"

The Martian government was directed by ten men, the leader of whom was elected by
universal suffrage for five years and entitled "Elon." Two houses of Parliament enacted
the laws to be administered by the Elon and his cabinet.

Ahora postraos ante mi y adoradme , implorando mi perdón
Professor #4 Professor
Elon Musk es un Enviado por la Providencia, tiene un destino que cumplir, es un Avatar.

Es sabido que Wernher von Braun predijo en 1952 en su libro "El proyecto Marte", que un tal "Elon" con un gobierno elegido de 10 hombres gobernaría Marte.

Elon Musk es lo más parecido a Jesucristo viviendo entre nosotros.Trump tb está llamado por la Providencia, probablemente ambos por una poderosísima IA del futuro que tiene la capacidad influir en nuestro presente de maneras aun insospechadas.
Bhuvaya #6 Bhuvaya
#4 y también, cual Basilisco, de torturarnos con aspirantes a troll xD xD xD
Professor #7 Professor
#6 Estas diciendo que miento?
