El sitio web de xAI, similar a Wikipedia, ofrece un buena porción de la cosmovisión de Musk. Se repite un patrón en temas científicos ampliamente aceptados. Vacunas y autismo, Wikipedia: «investigaciones exhaustivas sobre las vacunas y el trastorno del espectro autista han demostrado que no existe relación alguna entre ambos»; Grokipedia: rechaza la idea de que las vacunas MMR causen autismo, pero da credibilidad a las opiniones escépticas sobre las vacunas al calificar la idea de «hipótesis», y la única mención al consenso científico es…
Cuando le preguntan por qué la entrada sobre Trump no es que no empiece con sus antecedentes penales, es que ni siquiera los menciona, entonces ya ni contesta…
"Grokipedia, la enciclopedia digital con la que Elon Musk busca combatir el "sesgo extremadamente izquierdista" de Wikipedia"
página 177,capítulo 24 "how Mars is governed"
The Martian government was directed by ten men, the leader of whom was elected by
universal suffrage for five years and entitled "Elon." Two houses of Parliament enacted
the laws to be administered by the Elon and his cabinet.
Es sabido que Wernher von Braun predijo en 1952 en su libro "El proyecto Marte", que un tal "Elon" con un gobierno elegido de 10 hombres gobernaría Marte.
