Groenlandia: Alemania busca apagar el incendio de Trump

La situación entre la Unión Europea y Estados Unidos se agrava: tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer altos aranceles si los europeos se oponen a la compra de Groenlandia o a una ocupación militar de la isla, Alemania y otros estados de la UE están evaluando drásticas contramedidas. Soldados alemanes abandonaron Groenlandia Con aranceles adicionales del 10 por ciento a partir de febrero, e incluso del 25 por ciento a partir de junio, Trump amenaza a Alemania y a otros siete países de la UE y la OTAN

HeilHynkel
Lo de Alemania, de vergüenza.
GeneWilder
#1 #2 Alemania es lo que EE. UU. permitió que fuese tras la guerra. Rica, pero subordinada completamente.
Un_señor_de_Cuenca
#1 No soy yo defensor precisamente de Alemania, pero cuando dijeron que enviarían unos militares ya dijeron que volverían el domingo a Alemania, antes de que el bulto naranja dijese nada.
j3j3j3j3
no entiendo que tendra USA sobre Alemania que la tiene tan sumisa , o los judios , que acepta cualquier oposicion a la barbaridad como antisemitismo
HeilHynkel
#2

no entiendo que tendra USA sobre Alemania que la tiene tan sumisa

35.000 soldados y 20 armas atómicas.
