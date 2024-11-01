Groenlandia: Alemania busca apagar el incendio de Trump

La situación entre la Unión Europea y Estados Unidos se agrava: tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de imponer altos aranceles si los europeos se oponen a la compra de Groenlandia o a una ocupación militar de la isla, Alemania y otros estados de la UE están evaluando drásticas contramedidas. Soldados alemanes abandonaron Groenlandia Con aranceles adicionales del 10 por ciento a partir de febrero, e incluso del 25 por ciento a partir de junio, Trump amenaza a Alemania y a otros siete países de la UE y la OTAN