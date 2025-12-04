edición general
La gripe ya satura los hospitales catalanes

Camas en los pasillos de Urgencias del Mar y 8 horas de espera en Sant Joan de Déu. Con datos recabados por EL PERIÓDICO, el colapso ya se vive, también, en las unidades de Urgencias de distintos hospitales.

reivaj01 #2 reivaj01
Del artículo: "En el centro, precisan, están atendiendo a personas jóvenes que podrían haber sido diagnosticadas en Atención Primaria"

Sigamos desmantelando la atención primaria que funciona.
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 es que la gente también.. Una gripe a no ser que vaya a mayores es quedarte en casa y tomar caldo. El problema es conseguir la baja
Priorat #4 Priorat *
#2 Bueno, o igual que la gente se va al hospital cuando se puede ir al CUAP que ya los hay en todas las ciudades (al menos en Catalunya). (Centro de Urgencias de Atención Primaria).

Yo no sé si fue gripe o un simple resfriado. Podía haber ido a urgencias al Hospital de Mataró, ayudar al colapso y pasarme chorrocientas horas esperando o podía haber hecho lo que hice. Irme al CUAP de Mataró y que me atendieran en 20min.

En estos caso ya existe la solución de atención primaria y es la gente la que insiste en colapsar los centros sanitarios.
sotillo #1 sotillo
A lo mejor una mascarilla a tiempo te ahorra una semana de gripe
