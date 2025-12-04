·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
11191
clics
Mapa de evolución de la guerra de Ucrania desde 2022 hasta hoy. Un pequeño análisis
7739
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
4429
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3103
clics
Menéame cumple 20 años
3433
clics
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes
más votadas
1117
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
846
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
736
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
524
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
452
Ribera Salud, detrás del lawfare contra Mónica Oltra: así fue el juego sucio contra la líder de Compromís
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
8
clics
La gripe ya satura los hospitales catalanes
Camas en los pasillos de Urgencias del Mar y 8 horas de espera en Sant Joan de Déu. Con datos recabados por EL PERIÓDICO, el colapso ya se vive, también, en las unidades de Urgencias de distintos hospitales.
|
etiquetas
:
cataluña
,
sanidad
3
1
0
K
40
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
40
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
reivaj01
Del artículo: "En el centro, precisan, están atendiendo a personas jóvenes que podrían haber sido diagnosticadas en Atención Primaria"
Sigamos desmantelando la atención primaria que funciona.
6
K
76
#3
Torrezzno
#2
es que la gente también.. Una gripe a no ser que vaya a mayores es quedarte en casa y tomar caldo. El problema es conseguir la baja
2
K
29
#4
Priorat
*
#2
Bueno, o igual que la gente se va al hospital cuando se puede ir al CUAP que ya los hay en todas las ciudades (al menos en Catalunya). (Centro de Urgencias de Atención Primaria).
Yo no sé si fue gripe o un simple resfriado. Podía haber ido a urgencias al Hospital de Mataró, ayudar al colapso y pasarme chorrocientas horas esperando o podía haber hecho lo que hice. Irme al CUAP de Mataró y que me atendieran en 20min.
En estos caso ya existe la solución de atención primaria y es la gente la que insiste en colapsar los centros sanitarios.
0
K
12
#1
sotillo
A lo mejor una mascarilla a tiempo te ahorra una semana de gripe
0
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Sigamos desmantelando la atención primaria que funciona.
Yo no sé si fue gripe o un simple resfriado. Podía haber ido a urgencias al Hospital de Mataró, ayudar al colapso y pasarme chorrocientas horas esperando o podía haber hecho lo que hice. Irme al CUAP de Mataró y que me atendieran en 20min.
En estos caso ya existe la solución de atención primaria y es la gente la que insiste en colapsar los centros sanitarios.