3
meneos
11
clics
La gripe no es tan grave: los datos muestran que hay menos hospitalizaciones que el año pasado
La comparación directa entre temporadas refuerza esa idea. Al superponer las curvas semanales de hospitalización por 100.000 habitantes, la temporada 2025-2026 aparece sistemáticamente por debajo de la anterior...
|
etiquetas
:
salud
,
gripe
3
0
0
K
37
actualidad
15 comentarios
actualidad
#4
Supercinexin
Entonces con tanto centro de salud y hospital colapsado lo que demuestran los datos es que la Sanidad es muchísimo peor que el año pasado. Ejemplo: la muy PePetuda comunidad valenciana
www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2025/12/19/pico-gripe-valenci
3
K
58
#11
frg
#4
No descartes que además de lo que cuentas el medio esté haciendo alguna trampa con los datos.
0
K
11
#5
ipanies
Igual lo que ha bajado es la cantidad de camas disponibles por las decisiones políticas de nuestros amados líderes...
2
K
39
#12
Supercinexin
#5
Líderes autonómicos, remarquemos bien este hecho incontestable. Autonomías bajo mayorías derechistas PePero-Voxenetas. El Gobierno, ni pincha ni corta en la gestión de la sanidad de las distintas regiones.
0
K
20
#10
cenutrios_unidos
#9
Ni idea, yo solo se que comencé el viernes y el sábado y domingo me dejó KO. Incluso mi hija pequeña que la llamamos "la inmune" lo pilló y al llevarla a urgencias la hicieron la prueba y supimos que era gripe A (vamos la que teníamos todos en casa).
Lo peor con diferencia ha sido las tos de más de 15 días que me dejaba casi sin aire.
En fin que esto es un excelente recordatorio de que hay que vacunarse por uno mismo y por los demás. Además así te actualizas el chis.
1
K
28
#13
amusgada
ElConfidencialDigital, ése site con fuentes taaaan basadas.
Contando que incluso entre la población vacunada como sanitarios caen como moscas con la cepa K ésta de marras, darle cualquier relevancia a esta "noticia" pues... psé
1
K
21
#1
YSiguesLeyendo
... El invierno pasado registró un repunte más temprano y más intenso, mientras que el actual avanza de forma más escalonada. Esta diferencia resulta clave para interpretar la presión hospitalaria: hay más pacientes en el sistema, pero menos ingresos proporcionales...
0
K
15
#2
cenutrios_unidos
Quizá es que la gente ni va para que no les atiendan....
0
K
14
#3
sorrillo
#2
O quizá haya más gente vacunada.
A saber.
1
K
24
#6
cenutrios_unidos
#3
No te creas, hablo de mi entorno. Menos la gente mayor, ya la gente está un poco cansada de vacunarse. Y esta gripe ha barrido (por lo menos en mi entorno). Y yo para ir al hospital y que me digan paracetamol, mascarilla y a trabajar. Pues ni me acerco.
Dicho esto el próximo año me vacuno, que las he pasado putas con esta puta gripe A.
1
K
28
#7
sorrillo
*
#6
A ver si va a ser que el año pasado hubo muchos como tú ...
0
K
11
#8
cenutrios_unidos
#7
Yo reconozco mi error. Me he puesto casi todos los años la vacuna. Pero este entre unas cosas y otras lo he ido dejando, hasta que me ha enganchado. Al final uno aprende a tortas.
0
K
14
#9
sorrillo
*
#8
A mí me pilló una gripe que creí que me iba a morir de ella un par de años antes de la pandemia, desde entonces vacuna todos los años, sin falta, el primero de la fila. Ahora son dobles, gripe en un brazo y covid19 en el otro.
Hasta entonces había tratado la gripe como una molestia y poco más. Es muy posible que la gripe A o la que sea haya agravado los síntomas de unos años atrás hacia hoy y eso haya supuesto un incremento paulatino de vacunaciones por experiencias como la tuya o la mía.
Sería interesante conocer datos de ello.
0
K
11
#15
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#2
#3
Pues en Barcelona se mueren en las urgencias esperando ser ingresados
www.meneame.net/story/fallecen-tres-personas-sala-espera-urgencias-hos
0
K
13
#14
Black_Txipiron
No se Rick, pero comentar unas gráficas sin mostrar las gráfica para que cada cual saque sus conclusiones, como que no lo veo
0
K
10
Ver toda la conversación (
15
comentarios)
