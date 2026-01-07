La gripe aumenta en 45 estados y las visitas al médico alcanzan su nivel más alto en casi 30 años en Estados Unidos

Durante la temporada 2025-2026, el CDC ha registrado más de 11 millones de casos de influenza, así como al menos 120.000 hospitalizaciones y 5.000 muertes, incluyendo a nueve menores de edad. El organismo subrayó que el 8,2% de las consultas ambulatorias respondieron a síntomas gripales, un dato que marca el mayor porcentaje desde que se inició el monitoreo sistemático en 1997, mientras que las hospitalizaciones y muertes reflejan un patrón similar al de las temporadas más severas.