Grecia aprueba una ley con penas de 10 años a ONG que faciliten la entrada a migrantes en situación irregular
La nueva normativa contempla castigar con multas de 50.000 euros o más. La financiación estatal de las organizaciones no podrá superar el 30% del presupuesto operativo de cada entidad
grecia
migración
inmigración
ong
#2
Andreham
Grecia aprueba saltarse la ley del mar.
Un pueblo que literalmente creció gracias al control marítimo.
3
K
36
#7
z1018
#2
la ley del mar te obliga a dejar a los rescatados o bien en el puerto de salida o bien en el más cercano al rescate y las ONG siempre llevan a los inmigrantes a Europa independientemente de lo que he dicho antes. Incumplen sistemáticamente la ley del mar de la que hablas.
4
K
29
#9
camvalf
*
#2
Te venia a decir lo mismo que
#7
, se tienen que llevar al puerto mas cercano y según la posición de la mayoria de los recates este siempre este siempre este mas cerca de un puerto de la costa Africana.
0
K
14
#16
IrMaNDiÑo
#7
el puerto tiene que ser un "puerto seguro". Los puertos del norte de África no son puertos seguros para inmigrantes sin papeles, donde los extorsionar esclavizar, encarcelar o asesinan. A lss mujeres las violan...
1
K
19
#10
Alakrán_
*
#2
El día que los rescatistas lleven a unos señores rescatados a un puerto africano seguro, creeré en la ley del mar, de mientras, se está usando como un eslabón más de la inmigración ilegal y de las mafias.
No le cansaré de decirlo, inmigración si, pero legal, con certificado de penales y visita a la interpol para saber si estás reclamado por la justicia.
¿Aquí no existe el fraude de ley?
1
K
24
#18
IrMaNDiÑo
#10
la gran mayoría de inmigrantes ilegales entra en este país por el aeropuerto de Barajas, con pasaporte, visado de turista y dinero, mucho dinero, muchísimo dinero. El suficiente para comprarse un piso en el barrio de Salamanca y conseguir una golden visá, y con la golden visá, ya no te piden certificado de penales o un juez amigo te borra los antecentes de Venezuela o colombia.
0
K
9
#21
Alakrán_
#18
La visa gold ya no está vigente, y cuando existía se les exigía un certificado de penales a los que querían optar a ella.
0
K
14
#12
Garbns
*
#2
Vamos, que no tienes ni idea y hablas de oídas
1
K
0
#13
JohnnyQuest
#2
Si te refieres a Atenas, creció gracias al comercio, a la esclavitud y a la vasalización de otras ciudades estado.
0
K
10
#14
JohnnyQuest
#8
Quizás la solución pasa por resolverle a la población las situaciones que les hace renunciar a tener familia, no a traer más gente que acabe igual.
2
K
29
#17
Sr.No
*
#14
no te digo que no, pero la tendencia de los últimos 10 años o más ha sido justo la contraria.
Esta es de octubre, pero solo es otra más:
www.rtve.es/noticias/20251016/grecia-ampliar-jornada-laboral-13-horas-
0
K
9
#22
Alakrán_
#19
Vamos a tu requisitos mínimo ¿Como lo garantizas?
0
K
14
#6
Connect
Grecia necesita la inmigración, pero como pasa en el resto de países, o se para este tráfico de seres humanos, o lo único que se logra con esto es que se forren las mafias.
Hay que contratar en origen, pero como los traen las mafias, pues nadie se mueve a hacer las cosas bien. Ni tampoco se crean organismos públicos o privados que faciliten la contratación en origen porque se prefiere coger lo que llega a las costas...
0
K
14
#3
Sr.No
Sí, esto es lo que más necesita Grecia.
Año Población Nacimientos Fallecimientos Cambio natural de población
2008 11,077,863 118,302 107,979 10,323
2009 11,107,024 117,933 108,316 9,617
2010 11,121,383 114,766 109,084 5,682
2011 11,104,995 106,428 111,099 -4,671
2012 11,045,040 100,371 116,668 -16,297
2013 10,965,241 94,134 111,794 -17,66
2014 10,892,369 92,149 113,74 -21,591
2015 10,820,964 91,847 121,183 -29,336
2016 10,775,989 …
1
K
12
#4
guuilesmiz
#3
ves la población de un país a modo capitalista liberal, que ha de tener crecimiento infinito? Y dónde se meterá todos esos ciudadanos si la población no deja de crecer?
1
K
17
#8
Sr.No
*
#4
es que el problema de fondo es que Grecia lleva perdiendo población, sobre todo debido a la
emigración por las condiciones del propio
país, desde la crisis de 2008.
Sí, tienen un problema cuando un país de 10M de habitantes se tira 15 años seguidos perdiendo una media anual de 30k ciudadanos.
1
K
12
#11
Alakrán_
#3
La cuestión no es si necesitan o no necesitan, la cuestión es que haya un filtro y se exija unos requisitos, como harían contigo si quieres residir en otro país.
0
K
14
#15
Sr.No
*
#11
probablemente. Sin embargo esta medida es solo otra más en la misma línea suicida que les lleva dirigiendo desde hace más de 10 años.
Por no mencionar, que probablemente esto vaya orientado contra ONGs que rescatan inmigrantes en el Mediterráneo, cumpliendo con las obligaciones de derecho marítimo internacional, por las que todo capitán debe auxiliar a otras personas cuyos barcos hayan naufragado y le sea posible brindar ayuda.
1
K
19
#20
Alakrán_
#15
Esa ONG que nunca llevan a los migrantes a puertos africanos si no europeos, donde luego muchos no pueden ser deportados y quedan en un limbo legal.
Al final estás fomentando que más migrantes se tiren al mar y que tengan que ser rescatados, o no lo sean.
El Mediterráneo es una fosa común con miles de muertos al año, hay que acabar con ese circuito de migración, y si hacen falta migrantes, que vengan cumpliendo los requisitos, todos los que hagan falta.
0
K
14
#19
IrMaNDiÑo
#11
el único requisito que se les debe exigir es que quieran trabajar. Para ello necesitan papeles y permiso de trabajo.
0
K
9
#1
senfet
Relacionada:
Absueltos en Grecia los 24 acusados de tráfico de personas por rescatar personas migrantes en el mar (16 de enero)
www.meneame.net/story/absueltos-grecia-24-acusados-trafico-personas-re
0
K
9
#5
Macnulti_reencarnado
Ya parece que europa va espabilando.
1
K
8
