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Los grandes camiones eléctricos ya hacen 1.000 kilómetros diarios: “Con lo que ha subido el gasoil, ahorras mucho dinero”

Los grandes camiones eléctricos ya hacen 1.000 kilómetros diarios: “Con lo que ha subido el gasoil, ahorras mucho dinero”

Los grandes camiones eléctricos ya son una realidad en España. Las matriculaciones de vehículos de más de 3,5 toneladas se han multiplicado por 22 en cinco años (de 17 a 378), aunque todavía son minoría (1,6% de los nuevos), según datos de la DGT. El crecimiento del sector sigue lastrado por retos como la autonomía de los vehículos —que hace que la mayoría se empleen en trayectos urbanos o de menos de 250 kilómetros—, los puntos de recarga ultrarrápidos adaptados o la falta de ayudas públicas para compensar su mayor coste de compra.

| etiquetas: camiones , eléctricos , transporte , supermercado
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5 comentarios
6 2 1 K 77 actualidad
taSanás #1 taSanás
Este tipo de cosas debería ser prioridad nacional.

Vivienda y soberanía energética. Lo demás vendría rodado
5 K 71
Aokromes #2 Aokromes *
#1 el problema es trasladar y almacenar el exceso de electricidad, que en españa hay mas del triple de capacidad de produccion del pico de consumo. de nada sirve poder producir 1000 si las redes solo dan para 300. (numeros al azar)
1 K 25
#3 Tensk
El titular me resulta un pelín engañoso, pues me parece que quiere dar a entender como si esa fuese la autonomía, cuando lo cierto es que tiene que hacer varias recargas, totales o parciales, al día.

Pero oye, que les vaya bien.
3 K 57
autonomator #4 autonomator
Casi 50 toneladas pesan las tractoras eléctricas. Eso no hay carretera que lo aguante.
Socavones dos punto cero
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Aokromes #5 Aokromes
#4 no creo que la cabeza tractora electrica pese 50 toneladas, en mi ciudad un autobus electrico articulado pesa 27, el autobus entero, al menos que con tractora te refieras al camion entero.

irizar-emobility.com/vehiculos/irizar-ie-tram
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menéame