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La gran mentira de las bebidas energéticas, según un catedrático de Bioquímica: "Ni muchísimo menos te proporcionan energía"

La gran mentira de las bebidas energéticas, según un catedrático de Bioquímica: "Ni muchísimo menos te proporcionan energía"

Sus ingredientes clave son la cafeína y el azúcar. Cada lata contiene el equivalente a dos o tres cafés solos y al azúcar que tendríamos que consumir en tres días. La taurina y la L-Carnitina que llevan las bebidas energéticas es más marketing que realidad. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria "no tienen ningún efecto sobre la salud humana".

| etiquetas: bebidas energéticas , taurina , energía. azucar
5 0 0 K 59 ciencia
4 comentarios
5 0 0 K 59 ciencia
Furiano.46 #1 Furiano.46
No se podía saber :troll:
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#2 oscarcr80
Pero te dan alas.
0 K 8
nemesisreptante #3 nemesisreptante
No estoy de acuerdo, las que llevan azúcar si te están dando energía. Lo que es un error es llamar bebidas energéticas a a las bebidas zero. O no llamarle bebida energética al ColaCao o a los zumos.
0 K 11
#4 carraxe *
" Nicolás explica que lo que realmente da esa sensación de activación es la cafeína y el hecho de que cada lata de bebida energética de 500 ml "podía tener entre dos y tres cafés solos"" Se contradice el titular con el cuerpo de la noticia.

La cafeína está estudiadísima y su efecto es reducir la sensaciónde cansancio. El azúcar tiene efecto estimulante. Así que sí, estimulan.

Errónea. O sensacionalista.

#3
0 K 8

menéame