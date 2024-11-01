La gran mentira de las bebidas energéticas, según un catedrático de Bioquímica: "Ni muchísimo menos te proporcionan energía"

Sus ingredientes clave son la cafeína y el azúcar. Cada lata contiene el equivalente a dos o tres cafés solos y al azúcar que tendríamos que consumir en tres días. La taurina y la L-Carnitina que llevan las bebidas energéticas es más marketing que realidad. Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria "no tienen ningún efecto sobre la salud humana".
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La cafeína está estudiadísima y su efecto es reducir la sensaciónde cansancio. El azúcar tiene efecto estimulante. Así que sí, estimulan.
Errónea. O sensacionalista.
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