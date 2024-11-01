La gran fuente del petróleo se seca y pone fin a una era revolucionaria para el crudo y el fracking en EEUU

Comienza el fin de una era. El fracking (fracturación hidráulica) ha revolucionado la industria del petróleo a nivel global, pero sobre todo en EEUU. Este país ha pasado de ser el mayor importador de petróleo del mundo a cubrir casi todas sus necesidades con su propio crudo. El fracking lo cambió todo en unos pocos años. Su expansión por EEUU desde 2011 ha llevado al país a convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo, con unos 13,3 millones de barriles diarios, superando a Rusia y Arabia Saudí. Dentro de esta revolución destaca por
| etiquetas: petroleo , bolsa de valores , estados unidos , riqueza