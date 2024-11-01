El gráfico de las hipotecas que demuestra que se compra más vivienda para invertir que para vivir

En España se piden más hipotecas para comprar una vivienda con la pretensión de invertir que para adquirir un hogar. Y con mucha diferencia entre el primer motivo y el segundo (comprar una segunda residencia), tanta, que incluso la caída de esa tendencia en los últimos meses sigue dejándola con mucha ventaja.
Imposibilitando acceder a la vivienda a jóvenes y personas de menos recursos.
Dinero necesario para cceder a una vivienda de 250K = 75K = 25k en ITP + 50K en el 20% valor de tasacion
Edit: Así es
Los datos del meneo son para compras CON HIPOTECA, que ahora mismo son algo menos de la mitad.
Osea que dos tercios de las compraventas o se compran para invertir y/o se pagan a tocateja