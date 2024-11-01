edición general
El gráfico de las hipotecas que demuestra que se compra más vivienda para invertir que para vivir

En España se piden más hipotecas para comprar una vivienda con la pretensión de invertir que para adquirir un hogar. Y con mucha diferencia entre el primer motivo y el segundo (comprar una segunda residencia), tanta, que incluso la caída de esa tendencia en los últimos meses sigue dejándola con mucha ventaja.

vviccio #2 vviccio *
Compran para luego confiscar el sueldo de los inquilinos convertidos en esclavos del rentista.
LokoYo_ #1 LokoYo_ *
Pero el gobierno , ni se le pasa por la cabeza quitar el ITP a la primera y única vivienda, residencia permanente .
Imposibilitando acceder a la vivienda a jóvenes y personas de menos recursos.

Dinero necesario para cceder a una vivienda de 250K = 75K = 25k en ITP + 50K en el 20% valor de tasacion
jonolulu #3 jonolulu *
Creo recordar que según datos de los notarios el caso de primera hipoteca para vivir andaba por el 7% de todas las compraventas

Edit: Así es
www.meneame.net/story/compraventa-viviendas-crece-marzo-mas-40-alcanza

Los datos del meneo son para compras CON HIPOTECA, que ahora mismo son algo menos de la mitad.

Osea que dos tercios de las compraventas o se compran para invertir y/o se pagan a tocateja
kreepie #4 kreepie
Parásitos ayudando a inflar la burbuja mientras van jodiendo a quienes necesitan una vivienda propia y jodiendo a inquilinos con precios demenciales.
