Graba a su hijo de 10 años al volante en Irun (Gipuzkoa) y sube el vídeo a redes sociales

La madre de un menor de 10 años está siendo investigada por la Guardia Civil por permitir que su hijo utilizara un coche para realizar maniobras de conducción en Irun (Gipuzkoa) que después grabaron y subieron a redes sociales. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras al volante de un turismo de color blanco en una zona en la que hay estacionados varios camiones, según el vídeo difundido por la Guardia Civil de Gipuzkoa en la red social X.

#4 Forestalx
Si haces cosas ilegales, no las grabes. Y si las grabas, no las subas a internet.
skaworld #8 skaworld
#7 jamas he tenido una multa, solo un accidente en mi vida (culpa mia con 19 años en lo q creia q era una rotonda hbia un ceda, me lo salté y me dieron a baja velocidad, culpa mia repito, falta de experiencia al volante) conduzco como un abuelo y estoy estupendamente de acuerdo con los radares.

Una cosa es que la ley esta pa cumplirla pero... repito... que es que no es en via publica.
janatxan #9 janatxan
#8 no es una vía pública y no es edad para dejarle hacer eso al niño.
skaworld #12 skaworld
#9 Efectiviwonder yo tambien opino que 10 años es muy crio, pero tambien creo que 10 años es muy crio para competir en carreras de karts y sin embargo hay peña que tiene a su chaval dando vueltas con un motor desde los 6 años

fmautomovilismo.com/karting

Y aqui nadie se rasga las vestiduras porque se entiende que es en un sitio privado, no en via publica

#10 A mi en mi casa jamas me dejaron el coche para ir por ahi, pero si, mi padre con 15-16 años algun finde nos ibamos a un descampado y me dejaba hacer pruebas de aparcar en bateria, paralelo, hacer ochos y mas o menos acostumbrarme a llevar el coche. Mi padre a proposito, guardia civil.
devilinside #14 devilinside
#12 Curiosamente lo de las prácticas sin edad legal, o bien es de guardias civiles o de gitanos. Un clásico
skaworld #18 skaworld
#14 la edad legal para conducir fuera de via publica es... ?

La normativa hasta donde yo sep regula el uso en via publica, que es de todos y has de respetar un codigo.... pero fuera de ella... Amos el clasico de cacharros que no pasan la ITV ni patras pero los tienen "en la finca" adivina por que es...
devilinside #19 devilinside
#18 De momento es la misma que para conducir en vía pública. Otra cosa es que te pillen los picolos o no (y yo también empecé a hacer el borrico con coches antes de la edad legal fuera de vía pública)
Ne0 #13 Ne0
#8 estoy contigo, si es en un recinto privado ya puede decir la gc misa, el carnet te habilita para conducir en vía pública.
Nitanmal #11 Nitanmal
La tontería ha sido, como siempre, compartirlo en las redes. Que parecemos imbéciles con la necesidad enfermiza de compartir todo y ganar atención. Que el chiquillo vaya aprendiendo a manejar un coche pues me parece estupendo si es fuera de vía pública y bajo supervisión. Le puede salvar la vida en algún momento.
skaworld #17 skaworld
#15 si pasa la policia no es via publica poco puede hacer

Si atropella a alguien (q ya seria mala suerte que se les cuele en el paking y se cruce pero bueno) el seguro no se hace cargo, la indemnizacion se la come la madre y no se que me da q ya se preocupara ella de q no pase

Pero a ver... habeis visto el video? amos que es q repito q si que es un crio muy pequeño pero ves el contexto y... amos mal pero q tampoco es pa apedrearla
cenutrios_unidos #5 cenutrios_unidos
Lo que demuestra una vez más que para conducir no es necesario el carne y que es una imposición del estado para sacarnos los dineros.
devilinside #2 devilinside
Gilipollas y gilipollas
skaworld #6 skaworld *
#1 #2 #3 Haber... 10 años igual es irsele un poco la mano, pero tampoco es que este el chiquillo por la autopista haciendo trompos... que esta en lo que parece un parking de una nave industrial de poligono.... no es via publica y parece cerrado

Amos que mal por lo de ser tan crio pero tampoco es que me parezca satanas, el chaval sabe hacer maniobras en el coche... amos la mayor parte de pilotos de carreras q conoceis empezaron siendo menores y no me extrañaria que igual... amos habria q ver exactamente las circunstancias de esto antes de apedrear digo yo
janatxan #7 janatxan
#6 tu eres de los que opinan que los limites de velocidad están para recaudar ¿a que sí?
devilinside #10 devilinside
#7 No, simplemente es gallego, y alguno de mis colegas de allí llevaba el coche de su padre al túnel de lavado con 14 años, o hacía trompos en el parking de su casa
Jaime131 #15 Jaime131
#6 Si hubiera pasado la policía o hubiera atropellado a alguien que pasaba casualmente por allí, seguro que ese argumento les convence.
#20 vantablack
#6 en un momento dle video le viene un coche de frente, sería un problema si el recinto no estuviera cerrado y pudiera atropellar a alguien. Pero tendría que ser hipócrita si no reconozco que con 17-18 iba con mi padre a un poligono/parking a hacer practicas antes de sacarme el carnet. Y si te vas a un pueblo, chavales con 14-16 conduciendo el patrol/landcruiser/vitara de turno por caminos para traer leña o hacer tareas.
Antipalancas21 #21 Antipalancas21
#6 Seguramente ha cogido ese u otro coche ya mas veces.
janatxan #3 janatxan
2025, parece mentira que hayamos llegado tan lejos en el tiempo como especie sin extinguirnos :shit:
Jaime131 #1 Jaime131
Una madre irresponsable, y además orgullosa de serlo.
#16 Borgiano
Y sin baliza homologada además.
Antipalancas21 #22 Antipalancas21
#16 Y sin saber poner los triángulos. :troll:
