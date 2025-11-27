Graba a su hijo de 10 años al volante en Irun (Gipuzkoa) y sube el vídeo a redes sociales  

La madre de un menor de 10 años está siendo investigada por la Guardia Civil por permitir que su hijo utilizara un coche para realizar maniobras de conducción en Irun (Gipuzkoa) que después grabaron y subieron a redes sociales. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras al volante de un turismo de color blanco en una zona en la que hay estacionados varios camiones, según el vídeo difundido por la Guardia Civil de Gipuzkoa en la red social X.
| etiquetas: graba , a su hijo , de 10 años , conduciendo , sube , el video , redes sociales
Una cosa es que la ley esta pa cumplirla pero... repito... que es que no es en via publica.
fmautomovilismo.com/karting
Y aqui nadie se rasga las vestiduras porque se entiende que es en un sitio privado, no en via publica
#10 A mi en mi casa jamas me dejaron el coche para ir por ahi, pero si, mi padre con 15-16 años algun finde nos ibamos a un descampado y me dejaba hacer pruebas de aparcar en bateria, paralelo, hacer ochos y mas o menos acostumbrarme a llevar el coche. Mi padre a proposito, guardia civil.
La normativa hasta donde yo sep regula el uso en via publica, que es de todos y has de respetar un codigo.... pero fuera de ella... Amos el clasico de cacharros que no pasan la ITV ni patras pero los tienen "en la finca" adivina por que es...
Si atropella a alguien (q ya seria mala suerte que se les cuele en el paking y se cruce pero bueno) el seguro no se hace cargo, la indemnizacion se la come la madre y no se que me da q ya se preocupara ella de q no pase
Pero a ver... habeis visto el video? amos que es q repito q si que es un crio muy pequeño pero ves el contexto y... amos mal pero q tampoco es pa apedrearla
Amos que mal por lo de ser tan crio pero tampoco es que me parezca satanas, el chaval sabe hacer maniobras en el coche... amos la mayor parte de pilotos de carreras q conoceis empezaron siendo menores y no me extrañaria que igual... amos habria q ver exactamente las circunstancias de esto antes de apedrear digo yo