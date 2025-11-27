Graba a su hijo de 10 años al volante en Irun (Gipuzkoa) y sube el vídeo a redes sociales  

La madre de un menor de 10 años está siendo investigada por la Guardia Civil por permitir que su hijo utilizara un coche para realizar maniobras de conducción en Irun (Gipuzkoa) que después grabaron y subieron a redes sociales. Los hechos ocurrieron el pasado 19 de octubre, cuando el menor realizó diversas maniobras al volante de un turismo de color blanco en una zona en la que hay estacionados varios camiones, según el vídeo difundido por la Guardia Civil de Gipuzkoa en la red social X.