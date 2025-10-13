edición general
El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca

El conflicto surge cuando los padres de una niña de cinco años que estudia en el CEIP Santa Catalina de Palma detectaron como una comercial de Panini se dedicaba a repartir cromos entre los alumnos en la puerta del centro. Al rechazar este comportamiento, lo pusieron en conocimiento de la dirección del colegio, de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia y de la Dirección General de Consumo [...] Además, desde la Oficina de la Infancia se comunicó a los padres de que también iba a informar de lo sucedido al Ayuntamiento palmesano.

benjami #2 benjami
Ni pantallas, ni pelotas, ni cromos. ¡Es durísimo ser menor en el 2025!
8
Waves #5 Waves
Es de muy hijos de puta enganchar a los chiquillos con esas mierdas "gratis" y luego cobrar a los padres un pastizal por una tarjetita de cartón de medio céntimo.
3
#9 chocoleches
#5 Les estás dando una oportunidad de oro a los padres para decirles, "no te vamos a comprar nada, y nos da igual que todos tus compañeros se estén haciendo la colección"

Yo pillaba estos cromos gratis sabiendo que eran los únicos que iba a tener, porque en mi casa no había dinero para cromos, ni para chuches, ni para mierdas. Y cero traumas al respecto, siempre estaré agradecido a mis padres por ello.
2
benjami #13 benjami
#8 #5 El psicólogo les costará 40 veces más que los cromos.
0
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Y si llevan droja?

Joder se pierden las buenas costumbres.
2
Javi_Pina #10 Javi_Pina
#1 que cabrones enganchan con los primeros cromos gratis y luego a los padres para completar album. Veras como se enteren los de Pokemon
0
sorrillo #4 sorrillo
¿A cuánto sale el gramo de cromo?
1
#7 cajadecartonmojada
#4 A 8600 $/tonelada, serán unos 0.86 ¢/g

www.metal.com/es/markets/16
0
benjami #12 benjami
#7 LOL!  media
0
Escafurciao #3 Escafurciao
Ya ni lo vicios de niño te dejan.
1
El_pofesional #15 El_pofesional
Me parece increíble que haya paletos en este hilo que defiendan las colecciones de cromos. Son el punto perfecto de partida para las lootboxes y la ludopatía.

Bien por la medida y mal por los hijos de puta de panini.
1
#8 EISev
De todos modos con 5 años van con un padre o adulto responsable. Si no quieres que tu hijo coja cromos no le dejes.

Si te molesta que los demás los pillen, se enganchen y luego los cambien en el recreo dejando de lado a tus hijos, a quienes no has permitido ni mirar los cromos, que sepas que esto es un entrenamiento muy barato para lo que va a venir después.
0
obmultimedia #6 obmultimedia
Don Ramon, que hay de lo mio?
-Perxita, anda no me molestes ahora que estoy con unos niños dandole regalitos.
Va, venga, damelo y no te molesto mas,
-Venga, te doy 2 sobres de cromos pero ya esta, los proximos te los cobro.
0
BARCEL0NÍ #11 BARCEL0NÍ
Pues mira que a priori me parece mal el tema, pero luego pienso que BIENVENIDO SEA TODO LO QUE LOS SACA DE LAS PANTALLITAS
0
#14 xavigo
#11 Como los Reyes y Papa Noel, las pantallas son los padres
0
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1
A lo mejor eran del nuevo album de OnlyFans
0

