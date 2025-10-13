El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca

El conflicto surge cuando los padres de una niña de cinco años que estudia en el CEIP Santa Catalina de Palma detectaron como una comercial de Panini se dedicaba a repartir cromos entre los alumnos en la puerta del centro. Al rechazar este comportamiento, lo pusieron en conocimiento de la dirección del colegio, de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia y de la Dirección General de Consumo [...] Además, desde la Oficina de la Infancia se comunicó a los padres de que también iba a informar de lo sucedido al Ayuntamiento palmesano.