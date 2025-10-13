El Govern ordena a la empresa Panini que deje de repartir cromos en los colegios de Mallorca

El conflicto surge cuando los padres de una niña de cinco años que estudia en el CEIP Santa Catalina de Palma detectaron como una comercial de Panini se dedicaba a repartir cromos entre los alumnos en la puerta del centro. Al rechazar este comportamiento, lo pusieron en conocimiento de la dirección del colegio, de la Oficina Balear de la Infancia y la Adolescencia y de la Dirección General de Consumo [...] Además, desde la Oficina de la Infancia se comunicó a los padres de que también iba a informar de lo sucedido al Ayuntamiento palmesano.
Yo pillaba estos cromos gratis sabiendo que eran los únicos que iba a tener, porque en mi casa no había dinero para cromos, ni para chuches, ni para mierdas. Y cero traumas al respecto, siempre estaré agradecido a mis padres por ello.
Joder se pierden las buenas costumbres.
Bien por la medida y mal por los hijos de puta de panini.
Si te molesta que los demás los pillen, se enganchen y luego los cambien en el recreo dejando de lado a tus hijos, a quienes no has permitido ni mirar los cromos, que sepas que esto es un entrenamiento muy barato para lo que va a venir después.
-Perxita, anda no me molestes ahora que estoy con unos niños dandole regalitos.
Va, venga, damelo y no te molesto mas,
-Venga, te doy 2 sobres de cromos pero ya esta, los proximos te los cobro.