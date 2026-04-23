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El Govern justifica el despliegue de los ‘mossos’ en los institutos para prevenir la “violencia juvenil”

El Govern justifica el despliegue de los ‘mossos’ en los institutos para prevenir la “violencia juvenil”

Esquerra rechaza el plan de Interior de infiltrar a agentes en los centros escolares y lo tilda de “populismo de derechas”

| etiquetas: govern , mossos , violencia juvenil , despliegue , institutos
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3 comentarios
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eaglesight1 #3 eaglesight1
Lo mismo es para que aprendan algo. :wall: :wall:
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woody_alien #2 woody_alien
Yo empezaría antes, una vez aleccionados cuesta mucho  media
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GeneWilder #1 GeneWilder
Poquito a poquito hacia la tercermundización. La rana en la cazuela.
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menéame