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El Govern justifica el despliegue de los ‘mossos’ en los institutos para prevenir la “violencia juvenil”
Esquerra rechaza el plan de Interior de infiltrar a agentes en los centros escolares y lo tilda de “populismo de derechas”
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eaglesight1
Lo mismo es para que aprendan algo.
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#2
woody_alien
Yo empezaría antes, una vez aleccionados cuesta mucho
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#1
GeneWilder
Poquito a poquito hacia la tercermundización. La rana en la cazuela.
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