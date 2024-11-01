edición general
Google quiere llevar sus centros de datos de IA al espacio para ahorrar energía

El creciente consumo energético de los centros de datos que entrenan modelos de IA como ChatGPT o Gemini ya amenaza con superar al de países enteros. Google propone una solución futurista: trasladar sus chips de inteligencia artificial a satélites en órbita, aprovechando la energía solar casi continua y eliminando algunos de los mayores problemas ambientales de los centros terrestres, como la refrigeración y el consumo eléctrico. Aunque el proyecto está en fase experimental, apunta a un futuro donde la computación se descentralice en el espacio

