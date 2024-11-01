Google quiere llevar sus centros de datos de IA al espacio para ahorrar energía

El creciente consumo energético de los centros de datos que entrenan modelos de IA como ChatGPT o Gemini ya amenaza con superar al de países enteros. Google propone una solución futurista: trasladar sus chips de inteligencia artificial a satélites en órbita, aprovechando la energía solar casi continua y eliminando algunos de los mayores problemas ambientales de los centros terrestres, como la refrigeración y el consumo eléctrico. Aunque el proyecto está en fase experimental, apunta a un futuro donde la computación se descentralice en el espacio