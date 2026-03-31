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Google anunció que un ataque cuántico a la encriptación de las criptomonedas requiere menos cúbits de lo esperado (ING)

Google anunció que un ataque cuántico a la encriptación de las criptomonedas requiere menos cúbits de lo esperado (ING)

En un nuevo paper, investigadores de Google advierten que nuevos algoritmos cuánticos podrían romper la criptografía de muchas criptomonedas con menos recursos de lo previsto: unos 1.200 cúbits lógicos y menos de 500.000 físicos, en minutos. Aunque aún no es viable, reduce los plazos y urge migrar a criptografía post-cuántica antes de 2029. También recomiendan medidas temporales para mitigar riesgos en blockchain, como evitar reutilizar direcciones y limitar la exposición de claves públicas. En español: bit.ly/419TJa2

| etiquetas: google , computación , cuántica , encriptación , criptomoneda , cúbit
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2 comentarios
2 1 0 K 36 tecnología
smilo #1 smilo
Bien momento para holdear :troll:
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sorrillo #2 sorrillo
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