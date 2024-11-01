edición general
6 meneos
35 clics
Google activa en España el Modo IA de su buscador: la inteligencia artificial 'toma' la búsqueda

Google activa en España el Modo IA de su buscador: la inteligencia artificial 'toma' la búsqueda

Google ha iniciado el despliegue del Modo IA en la Búsqueda, una nueva experiencia impulsada por los modelos Gemini que transforma la forma en que los usuarios interactúan con el buscador más utilizado del mundo. España se encuentra entre los cerca de 50 nuevos países y territorios que reciben la actualización, que alcanza ya más de 200 en total y que introduce un cambio de calado en la relación entre inteligencia artificial y búsqueda en la web.

| etiquetas: google , activación , ia , búsqueda , buscador , inteligencia , artificial
5 1 1 K 48 tecnología
5 comentarios
5 1 1 K 48 tecnología
Cehona #1 Cehona
Se puede usar sin AI, darle a "web" en resultados
4 K 60
#2 cunaxa
Una cosa es un buscador y otra una inteligencia artificial.
Yo quiero buscador.
De las inteligencias artificiales no me fío y tampoco las quiero, ni las querría si me fiase de ellas.
1 K 16
#3 sliana
#2 si la búsqueda es para que te haga un resumen, te ahorra un paso
0 K 7
Mltfrtk #4 Mltfrtk
La humanidad alucinando al unísono :palm:
0 K 10

menéame