Google activa su 'Modo IA' en España, el mayor cambio de la historia de su buscador

Después de varios meses de pruebas en EEUU y Canadá, el Modo IA estará disponible en España y otros 40 países a partir de este miércoles. El Modo IA es una evolución de la herramienta “Vista creada con IA” que aparece desde el año pasado en algunos tipos de búsqueda, especialmente aquellas que Google llama “exploratorias”. “Desde el lanzamiento de Vista creada con IA, hemos visto un cambio enorme en la manera en que las personas usan Google. Ahora hacen preguntas más largas, más difíciles, más complejas y con matices”