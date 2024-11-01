edición general
2 meneos
14 clics
Google activa su 'Modo IA' en España, el mayor cambio de la historia de su buscador

Google activa su 'Modo IA' en España, el mayor cambio de la historia de su buscador

Después de varios meses de pruebas en EEUU y Canadá, el Modo IA estará disponible en España y otros 40 países a partir de este miércoles. El Modo IA es una evolución de la herramienta “Vista creada con IA” que aparece desde el año pasado en algunos tipos de búsqueda, especialmente aquellas que Google llama “exploratorias”. “Desde el lanzamiento de Vista creada con IA, hemos visto un cambio enorme en la manera en que las personas usan Google. Ahora hacen preguntas más largas, más difíciles, más complejas y con matices”

| etiquetas: google , motores de búsqueda , ia
2 0 0 K 32 tecnología
4 comentarios
2 0 0 K 32 tecnología
sorrillo #2 sorrillo
En los resultados de Google si pulsáis en la pestaña "Web" os muestra solo los resultados sin la IA. Suelen haber addons para los navegadores para que lo haga de forma automática en todas las búsquedas.
0 K 10
Macadam #3 Macadam
#2 Lo que van a añadir es una pestaña "modo IA" junto a las ya existentes "noticias" "imágenes" etc...

La implementación completa a todos los usuarios durará aproximadamente una semana
0 K 15
#1 meneandotela
Si se va a limitar solamente a mostrar un 95% de publicidad, que les den.
0 K 6

menéame