Golpe de la Guardia Civil al robo de agua: descubre 941 infraestructuras ilegales, el 60% pozos

La Guardia Civil ha detectado 941 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, el 60 % pozos (565), en una operación desarrollada en toda España en la que han sido investigadas 31 personas por delitos relacionados con la distracción de aguas y daños al medio ambiente que habrían causado daños por valor de 270 millones de euros.
El título del video: Advertencia: ¡no caves un pozo antes de hacer esto! no estaba relacionada con pedir permisos, etc. El tipo está en Cataluña donde el agua, precisamente, no sobra. Parece ser que estos puntos se la sopla
- Plano de ubicación de la parcela y del pozo propuesto.
- Memoria técnica del proyecto de perforación.
- Justificación de la necesidad del pozo.
- Evaluación del impacto ambiental.
- Proceso de Aprobación