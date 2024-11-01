edición general
Golpe de la Guardia Civil al robo de agua: descubre 941 infraestructuras ilegales, el 60% pozos

La Guardia Civil ha detectado 941 infraestructuras ilegales de extracción y acumulación de agua, el 60 % pozos (565), en una operación desarrollada en toda España en la que han sido investigadas 31 personas por delitos relacionados con la distracción de aguas y daños al medio ambiente que habrían causado daños por valor de 270 millones de euros.

Andreham #2 Andreham
Y casualmente ninguna ninguna será de cierta familia aristocrática.
alfre2 #3 alfre2
#2 en caso de hallarse algún caso pasará al final de la lista, por el bien de Españita cobarde.
Andreham #4 Andreham
#3 Si se hace un mapa de puntos de las 941 infraestructuras ilegales seguro que se nota un círculo o cuadrado vacío bien grande que casualmente es propiedad de un pequeño latifundista.
#5 Pitchford
En este tema de los pozos, es evidente que la tasa de condenas y las penas impuestas no son disuasorias en absoluto..
XtrMnIO #1 XtrMnIO
Eso un juecezuelo se lo legaliza y punto.
Thornton #7 Thornton *
#1 Si, un juez que devuelva la libertaz que les quita el gobierno sanchista a los terratenientes. :troll:
#6 Emotivo
Igual son agricultores que protestan porque no quieren el acuerdo con Mercosur porque las cosechas les salen caras.
camvalf #8 camvalf
No pasa nada, seguro que ya estan afinando los permisos no sea que alguno sea de la casa de alba como paso en Doñana
#9 Xoche *
Este imbécil al que seguía por sus trabajos en electrónica y que dejé de seguir después de esto, hace la misma barrabasada: www.youtube.com/watch?v=uIjX7h1iTFQ

El título del video: Advertencia: ¡no caves un pozo antes de hacer esto! no estaba relacionada con pedir permisos, etc. El tipo está en Cataluña donde el agua, precisamente, no sobra. Parece ser que estos puntos se la sopla

- Plano de ubicación de la parcela y del pozo propuesto.
- Memoria técnica del proyecto de perforación.
- Justificación de la necesidad del pozo.
- Evaluación del impacto ambiental.
- Proceso de Aprobación
