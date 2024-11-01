edición general
Goldman Sachs prevé que los consumidores estadounidenses paguen más de la mitad de los aranceles de Trump [EN]

Para finales de año, los consumidores estadounidenses habrán asumido probablemente el 55% de los costos arancelarios, las empresas estadounidenses el 22%, y los exportadores extranjeros, mediante la reducción de los precios de los bienes, el 18%. El 5% restante se evadiría. Por ahora «es probable que las empresas estadounidenses asuman una mayor parte de los costos», ya que subir los precios lleva tiempo, sin embargo, según el informe, los consumidores acabarían absorbiendo el 55 % de todos los costos provocados por los aranceles.

#3 XXguiriXX
Lo importante es que Trump está deportando a esos sucios inmigrantes que posiblemente hubieran violado a la novia / esposa que no tienen ni tendrán.
0 K 12
azathothruna #6 azathothruna
Mas de la mitad
xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD xD
:troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll: :troll:
0 K 12
reithor #4 reithor
Que optimista el Goldman, yo me inclino por una cifra entre el 100 y el 150%. Por las molestias.
0 K 11
#5 UNX
Ahora mismo ya lo están disfrutando, y lo que les queda. Las compañías no van a reducir beneficios salvo temporalmente.
0 K 11
#1 imaginateca
Jajaja, el 55%. Ya... El 100% amijos, el 100% es lo que se van a tragar.
0 K 10
#2 elyari
Que apechuguen o como dirían otros, que disfruten lo votado
0 K 7

