Goldman Sachs prevé que los consumidores estadounidenses paguen más de la mitad de los aranceles de Trump [EN]

Para finales de año, los consumidores estadounidenses habrán asumido probablemente el 55% de los costos arancelarios, las empresas estadounidenses el 22%, y los exportadores extranjeros, mediante la reducción de los precios de los bienes, el 18%. El 5% restante se evadiría. Por ahora «es probable que las empresas estadounidenses asuman una mayor parte de los costos», ya que subir los precios lleva tiempo, sin embargo, según el informe, los consumidores acabarían absorbiendo el 55 % de todos los costos provocados por los aranceles.