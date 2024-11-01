Gobierno vasco, Kutxabank, BBK y Teknei recompran la antigua Ibermática por 480 millones al filo de las campanadas

Bordeando el final de año -más allá de las 23.00 horas del 31 de diciembre- y también el filo del límite del plazo de exclusividad, la 'cuadrilla' vasca conformada por el Gobierno vasco, Kutxabank y la principal pata del banco vasco, la fundación BBK, han acordado finalmente la recompra de la división tecnológica de Ayesa, la antigua Ibermática, solamente tres años y medio después de que fuera adquirida por la familia andaluza Manzanares a PROA Capital, a la ONCE o a la propia Kutxabank. La operación de una compañía que tiene unos 2.000 emplead