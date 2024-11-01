edición general
Gobierno vasco, Kutxabank, BBK y Teknei recompran la antigua Ibermática por 480 millones al filo de las campanadas

Bordeando el final de año -más allá de las 23.00 horas del 31 de diciembre- y también el filo del límite del plazo de exclusividad, la 'cuadrilla' vasca conformada por el Gobierno vasco, Kutxabank y la principal pata del banco vasco, la fundación BBK, han acordado finalmente la recompra de la división tecnológica de Ayesa, la antigua Ibermática, solamente tres años y medio después de que fuera adquirida por la familia andaluza Manzanares a PROA Capital, a la ONCE o a la propia Kutxabank. La operación de una compañía que tiene unos 2.000 emplead

| etiquetas: gobierno vasco , kutxabank , bbk , teknei , ibermática , ayesa
8 comentarios
Urasandi #7 Urasandi
#3 Se supone que no. Se vendió Ibermatica y ahora se compra todo Ayesa.
Catacroc #4 Catacroc
Cuando se hace una compra "por orgullo patrio" normalmente se esta tirando el dinero. Pero a ver quien se atreve a no hacerlo.
Urasandi #6 Urasandi *
#2 #4 Por casi 5 veces su EDBTA. ¿Alguien puede decir a cómo se cotiza en ese sector?
ostiayajoder #1 ostiayajoder
Creo q la vendieron hace poco, no?

Espero q la hayan comprado por menos xD
Ihzan #2 Ihzan
#1 la vendieron hace menos de 4 años y ham pagado 3 veces mas :-D :-D :-D :-D
#3 Beltza01
#2 ¿Sabemos si lo vendido y lo comprado es lo mismo? (Participaciones, proyectos en marcha, edificios). No he encontrado casi ningún dato.
crycom #5 crycom
#3 #2 No, no lo es, antes vendieron Ibermática y ahora recompran Ayesa IT (toda Ibermática y la parte de IT que ya era de Ayesa), basta con leer el artículo.
Alakrán_ #8 Alakrán_
#2 No es similar, la división de IT de Ayesa, compró Ibermática, ahora este consorcio ha comprado la división IT de Ayesa al completo, es mucho más que la antigua Ibermática.
