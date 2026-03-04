edición general
El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y de los carburantes

El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y los carburantes ante los efectos que puedan generarse del conflicto en Oriente Medio, según ha confirmado este miércoles el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que están estudiando todos los "escenarios y posibles medidas" para ayudar "si fuera necesario, a hogares, trabajadores, empresas y autónomos".

6 comentarios
Gry #4 Gry
Que den vales de alimentos a quienes lo necesiten, muchos ayuntamientos lo hicieron durante la pandemia asi que se puede canalizar a través de ellos.

Lo que no deberían hacer es bajar el IVA, ya se hizo un par de veces y no vale para nada. :-P
2
Skiner #5 Skiner
#4 Si que vale los márgenes empresariales aumentan a costa de todos :troll:
1
The_Ignorator #1 The_Ignorator
Como los precios de la vivienda, supongo
1
borteixo #3 borteixo
Venga que igual dentro de tres años consiguen que podamos comer pescado.
0
josde #6 josde
#3 Así te libras de tener mercurio que traen todo lo pescado
0
DarthMatter #2 DarthMatter *
Han creado un comité de expertos con Juan Roig al frente. ¡Fijo! :palm:
0

