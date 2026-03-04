El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y de los carburantes

El Gobierno trabaja para "controlar" el precio de la cesta de la compra y los carburantes ante los efectos que puedan generarse del conflicto en Oriente Medio, según ha confirmado este miércoles el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciase que están estudiando todos los "escenarios y posibles medidas" para ayudar "si fuera necesario, a hogares, trabajadores, empresas y autónomos".