El Gobierno sube más del 10% los costes fijos de la luz, pero confía en que las renovables bajen la factura hasta un 10%
¿Subirá o bajará la luz en 2026? Pues depende de cómo se calcule y solo hay dudas en el segmento de los hogares, para pymes, industrias y electrointensivas no hay duda de que subirá.
|
etiquetas
:
gobierno
,
luz
,
energía
,
renovables
,
factura
#1
Luiskelele
Que se jodan los ricos.
5
K
75
#5
ChatGPT
"confían"... pero el 10% se lo llevan sí o sí
1
K
29
#3
VFR
*
Justo igual que el SMI y las pensiones
1
K
25
#4
Presi007
Así se explica
0
K
18
#2
Abril_2025
*
De hecho, el cálculo es que la factura de la luz baje entre el 4% y el 10% en 2026
www.lasexta.com/noticias/economia/factura-luz-bajara-2026-gracias-reno
www.infobae.com/espana/2025/12/03/el-gobierno-preve-que-la-factura-de-
La noticia está escrita a mala leche, la primera vez que la leí pensé que el precio subiría un 10% que sería el mismo porcentaje que se comería el abaratamiento de las renovables por lo que en el mejor de los casos se quedaría igual. Y no es así.
0
K
11
#6
Andreham
Sube el 10% de los gastos fijos, confirmado.
"Confía" en que baje un 10% gracias a las renovables.
Aunque bueno, el titular es de elespañol, así que seguramente sea mentira todo.
0
K
8
#7
LoboAsustado
No me cansare de repetirlo...en vuestra factura viene el pico de consumo que habéis usado el ultimo año. Ajustad la potencia y os bajara la factura.
0
K
8
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
