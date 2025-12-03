edición general
El Gobierno sube más del 10% los costes fijos de la luz, pero confía en que las renovables bajen la factura hasta un 10%

El Gobierno sube más del 10% los costes fijos de la luz, pero confía en que las renovables bajen la factura hasta un 10%

¿Subirá o bajará la luz en 2026? Pues depende de cómo se calcule y solo hay dudas en el segmento de los hogares, para pymes, industrias y electrointensivas no hay duda de que subirá.

#1 Luiskelele
Que se jodan los ricos.
ChatGPT #5 ChatGPT
"confían"... pero el 10% se lo llevan sí o sí
#3 VFR *
Justo igual que el SMI y las pensiones
Presi007 #4 Presi007
Así se explica  media
#2 Abril_2025 *
De hecho, el cálculo es que la factura de la luz baje entre el 4% y el 10% en 2026

www.lasexta.com/noticias/economia/factura-luz-bajara-2026-gracias-reno
www.infobae.com/espana/2025/12/03/el-gobierno-preve-que-la-factura-de-


La noticia está escrita a mala leche, la primera vez que la leí pensé que el precio subiría un 10% que sería el mismo porcentaje que se comería el abaratamiento de las renovables por lo que en el mejor de los casos se quedaría igual. Y no es así.
Andreham #6 Andreham
Sube el 10% de los gastos fijos, confirmado.

"Confía" en que baje un 10% gracias a las renovables.

:shit: :shit:

Aunque bueno, el titular es de elespañol, así que seguramente sea mentira todo.
LoboAsustado #7 LoboAsustado
No me cansare de repetirlo...en vuestra factura viene el pico de consumo que habéis usado el ultimo año. Ajustad la potencia y os bajara la factura.
