El Gobierno reconoce haber “descuidado durante años” los sensores que auscultan la seguridad de sus embalses: “Se sabe poco sobre sus cimientos”

España es una potencia hídrica, con alrededor de 2.500 presas, de las que 1.300 se consideran grandes. De ellas, 375 son de titularidad estatal. Sin embargo, la situación de estas últimas tiene riesgos: un tercio (112) necesita refuerzos estructurales urgentes, el 65% necesita renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, un 50% debe rehabilitar los desagües de fondo, y tres de cada cuatro no cuentan con planes de emergencia.