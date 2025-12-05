edición general
El Gobierno reconoce haber “descuidado durante años” los sensores que auscultan la seguridad de sus embalses: “Se sabe poco sobre sus cimientos”

España es una potencia hídrica, con alrededor de 2.500 presas, de las que 1.300 se consideran grandes. De ellas, 375 son de titularidad estatal. Sin embargo, la situación de estas últimas tiene riesgos: un tercio (112) necesita refuerzos estructurales urgentes, el 65% necesita renovar o sustituir sus sistemas de auscultación y vigilancia, un 50% debe rehabilitar los desagües de fondo, y tres de cada cuatro no cuentan con planes de emergencia.

p3riko
nada, poca cosa. luego se rompe una presa por un crecimiento como consecuencia de una tromba de agua y a mirar para otro lado. ahora costará infinitamente mas reparar la situación ahora mismo que haber hecho un mínimo mantenimiento durante todos estos años.
de estos barros, estos lodos.
luego que si lo publico funciona mejor.

kaos_subversivo
#4 de esos polvos...

alcama
Luego pasan cosas y es culpa del cambio climático

HeilHynkel
No puede faltar el negacionista rebuznando.

Malinke
Para armas sacamos dinero, para solucionar estos temas se dice que es muy caro o simplemente se ignora por no gastar en ello.

Malinke
Supongo que todos los gobiernos. Porque dicho así parece que le cargan las culpas a Sánchez.

loborojo
Penalti para Florentino!
Muchas felicidades a los ganadores de las mordidas de obra pública, el gordo ha salido temprano.


