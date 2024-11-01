El Gobierno quiere multar a los padres que hagan esto con sus hijos: "El 81% de los bebés ya lo tienen"

El Gobierno de España está estudiando la posibilidad de imponer sanciones a los padres que expongan de manera masiva la vida de sus hijos en redes sociales, una práctica cada vez más habitual conocida como sharenting (de share, compartir, y parenting, crianza). La medida busca proteger la intimidad y los derechos digitales de los menores, que en la mayoría de los casos no son conscientes ni han consentido la difusión de su imagen en Internet.