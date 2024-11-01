edición general
El Gobierno quiere multar a los padres que hagan esto con sus hijos: "El 81% de los bebés ya lo tienen"

El Gobierno de España está estudiando la posibilidad de imponer sanciones a los padres que expongan de manera masiva la vida de sus hijos en redes sociales, una práctica cada vez más habitual conocida como sharenting (de share, compartir, y parenting, crianza). La medida busca proteger la intimidad y los derechos digitales de los menores, que en la mayoría de los casos no son conscientes ni han consentido la difusión de su imagen en Internet.

sorrillo #2 sorrillo
conocida como sharenting

De los periolistos estupidentings.
skaworld #5 skaworld
#2 monletjoining

mongolic letter joining
devilinside #9 devilinside
#5 Assholing, no necesita traducción
hdblue #8 hdblue *
JOOOODER, ¿de verdad a los que habéis estudiado periodismo no os da vergüenza ver estas cosas?


A ver, como no me he fiado para nada de este medio, ya que el artículo es inconexo y una mezcla de copypastas de IA, he buscado a ver y sí que sale algo similar en medios reputados como RTVE.

PERO, Lo que va a hacer el gobierno es esto:
"Sira Rego, mantendrá este martes un encuentro con un grupo de personas académicas que han abordado el fenómeno del 'sharenting', además de con divulgadoras…
#7 Leon_Bocanegra
El resultado te sorprenderá
Olaz #4 Olaz
Al menos pasan tiempo con sus hijos, no como otros que yo me sé :roll:
Solero #3 Solero
Lo primero que deberían hacer, solo para ir abriendo boca, es buscar todos los vídeos donde se le tira al bebé una loncha de queso a la cara, para enviarles una multita de 100.000 € a esos padres/madres. Y después ya todo el resto.
#10 ombresaco
#3 y después, que vivan en la pobreza porque a los padres les han embargado la nómina. Todo por proteger a los niños
Foxdie #11 Foxdie
#3 Sí, claro una multa de 100k a los padres es lo que necesitan sus hijos.
Don_Pixote #1 Don_Pixote
Viendo lo que cualquier IA puede hacer con una foto, y la cantidad de degenerados en el mundo...
Hay que tener poca cabeza para subir por iniciativa propia fotos de tus hijos a las redes.
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
por eso importante de ampliar el pajaporte a redes sociales, para evitar estas cosas, de una forma informatica se le banea a los padres que hagan esas practicas
