El Gobierno de España está estudiando la posibilidad de imponer sanciones a los padres que expongan de manera masiva la vida de sus hijos en redes sociales, una práctica cada vez más habitual conocida como sharenting (de share, compartir, y parenting, crianza). La medida busca proteger la intimidad y los derechos digitales de los menores, que en la mayoría de los casos no son conscientes ni han consentido la difusión de su imagen en Internet.
| etiquetas: multas , padres , menores , bebes
De los periolistos estupidentings.
mongolic letter joining
A ver, como no me he fiado para nada de este medio, ya que el artículo es inconexo y una mezcla de copypastas de IA, he buscado a ver y sí que sale algo similar en medios reputados como RTVE.
PERO, Lo que va a hacer el gobierno es esto:
"Sira Rego, mantendrá este martes un encuentro con un grupo de personas académicas que han abordado el fenómeno del 'sharenting', además de con divulgadoras… » ver todo el comentario
Hay que tener poca cabeza para subir por iniciativa propia fotos de tus hijos a las redes.