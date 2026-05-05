El Gobierno promete a la UE elevar la presión fiscal en 8.500 millones este año

España ha prometido a la UE elevar la presión fiscal en 8.500M€ en 2026, situando los ingresos en el 42,2% del PIB. Pese a las rebajas por la guerra en Irán, el plan incluye no deflactar el IRPF (2.300M€), aplicar el impuesto mínimo del 15% a multinacionales (1.708M€) y recuperar ajustes en Sociedades (2.629M€). También sube el tributo al ahorro para rentas altas y el tabaco. El objetivo es reducir el déficit al 2,1%, contemplando además un recorte adicional de beneficios fiscales de 1.700M€ durante este trimestre para cumplir las reglas fiscal