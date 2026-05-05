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El Gobierno promete a la UE elevar la presión fiscal en 8.500 millones este año

El Gobierno promete a la UE elevar la presión fiscal en 8.500 millones este año

España ha prometido a la UE elevar la presión fiscal en 8.500M€ en 2026, situando los ingresos en el 42,2% del PIB. Pese a las rebajas por la guerra en Irán, el plan incluye no deflactar el IRPF (2.300M€), aplicar el impuesto mínimo del 15% a multinacionales (1.708M€) y recuperar ajustes en Sociedades (2.629M€). También sube el tributo al ahorro para rentas altas y el tabaco. El objetivo es reducir el déficit al 2,1%, contemplando además un recorte adicional de beneficios fiscales de 1.700M€ durante este trimestre para cumplir las reglas fiscal

| etiquetas: impuestos , españa
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8 comentarios
4 1 1 K 46 politica
#5 chavi
- aplicar el impuesto mínimo del 15% a multinacionales
- recuperar ajustes en Sociedades
- sube el tributo al ahorro para rentas altas y el tabaco

Pues ni tan mal, oye.
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Dene #7 Dene
#5 recuperar el impuesto de patrimonio de las comunidades que no lo aplican....
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angelitoMagno #3 angelitoMagno
¿No podríamos seguir endeudándonos de forma indefinida?
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#4 perej
Ahora solo hay que esperar que, al tiempo que legislan para recaudar más de empresas y ricos, no hagan las reglas para que se puedan escapar, o que no quiten inspecciones que lo puedan detectar.
Con el PSOE, confianza cero.
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#1 guillersk
Pero no gobierna la ultraderecha
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TipejoGuti #2 TipejoGuti
#1 Si gobernase la ultraderecha o la otra-derecha ibas a ver impuestos a multinacionales o a las rentas altas por las cajillas...
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ElBeaver #6 ElBeaver
Espero que también aumente los salarios y obligue a las empresas a incrementar los sueldos en puestos que requieren experiencia y titulación.
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#8 chavi
#6 El gobierno no tiene poder para hacer eso...
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menéame