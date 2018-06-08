edición general
1 meneos
11 clics

El Gobierno promete 15.000 euros en ayudas a jóvenes que compren o rehabiliten viviendas rurales

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha prometido este sábado un incremento de las ayudas públicas destinadas a jóvenes que compren o rehabiliten residencias en el medio rural, de manera que reciban 15.000 euros en vez de los 10.800 actuales. Rodríguez ha participado en Palencia en la clausura de la conferencia sectorial del PSCyL 'Atrévete, la vivienda es futuro', donde ha respaldado a Carlos Martínez como candidato socialista a la Junta de Castilla y León para las elecciones autonómicas que deben celebrarse.

| etiquetas: gobierno , ayuda , jóvenes , compra , vivienda
1 0 0 K 20 actualidad
2 comentarios
1 0 0 K 20 actualidad
JackNorte #1 JackNorte *
Hasta hace nada estaban metiendolos en la carcel o desalojandolos por hacer eso mismo gratis

www.elmundo.es/espana/2018/06/08/5b1a9721e5fdea04088b45e0.html

Año y medio de cárcel para los okupas que rehabilitaron el pueblo abandonado de Fraguas 2018
0 K 12
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Una ayuda siempre ayuda, valga la redundancia, pero a veces eso y nada es lo mismo.
0 K 8

menéame