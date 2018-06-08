El Gobierno promete 15.000 euros en ayudas a jóvenes que compren o rehabiliten viviendas rurales

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha prometido este sábado un incremento de las ayudas públicas destinadas a jóvenes que compren o rehabiliten residencias en el medio rural, de manera que reciban 15.000 euros en vez de los 10.800 actuales. Rodríguez ha participado en Palencia en la clausura de la conferencia sectorial del PSCyL 'Atrévete, la vivienda es futuro', donde ha respaldado a Carlos Martínez como candidato socialista a la Junta de Castilla y León para las elecciones autonómicas que deben celebrarse.