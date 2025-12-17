edición general
El Gobierno prevé aprobar las 35 horas para los empleados de la administración estatal en febrero

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos del sector han acordado este miércoles reunirse a lo largo del mes de enero para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas semanales y el teletrabajo para los empleados de la Administración General del Estado (excluidos los de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado). Así lo han confirmado tanto el ministerio que dirige Óscar López como los sindicatos CSIF, UGT Servicios Públicos y FSC-CC OO. Esta medida no afectará de forma directa y automática a los ...

Comentarios destacados:      
#5 odissey *
Conozco varios y ninguno hacía 35 horas. Cuando se enteren les da un perreque.
15 K 157
Findeton #2 Findeton
Esto aumentará la productividad por hora cobrada.
8 K 78
jonolulu #1 jonolulu
Padefos cargando contra funcionarios por debajo de esta línea, por favor

9 K 74
#4 tromperri
#1 Poco han tardado los habituales.
3 K 26
g3_g3 #6 g3_g3
#1 Eso son dos líneas, se abre y se cierra. :troll: ;)
1 K 30
#10 Tailgunner
#1 ahí ahí, buen chico! Bien enseñado estás...
0 K 7
jonolulu #11 jonolulu
#10 Los enseñados son los padefos, tan dóciles con su patrón que si alguien mejora sus condiciones cargan contra él en vez de intentar igualarlo
0 K 13
Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
A la desesperada.
No es magia, son tus impuestos.
14 K 66
#8 Pepepistolas
#3 Lo de la Administracion y el Psoe para comprar voluntades importandole un carajo el pais es para hacerselo mirar
4 K 34
QRK #9 QRK
#8 ... importándole un carajo el pais que los fachas desean.
0 K 6
Battlestar #12 Battlestar
Trabajarán mucho más que antes entonces.
1 K 23
g3_g3 #13 g3_g3 *
#12 A la mayoría les harían una putada, si está ley se cumpliera.

Harán la regla de 3 y trabajaran un 12,5% menos. Para muchos la media jornada cobrando jornada completa.

Para cuando la IA en AGE?
1 K 12
Spirito #7 Spirito
Lo veo genial. :troll:
0 K 8
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1
Y como luego no haya vuelco electoral yo me moriré de risa
0 K 8

