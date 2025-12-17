El Gobierno prevé aprobar las 35 horas para los empleados de la administración estatal en febrero

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos del sector han acordado este miércoles reunirse a lo largo del mes de enero para impulsar la implantación de la jornada de 35 horas semanales y el teletrabajo para los empleados de la Administración General del Estado (excluidos los de las Fuerzas Armadas y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado). Así lo han confirmado tanto el ministerio que dirige Óscar López como los sindicatos CSIF, UGT Servicios Públicos y FSC-CC OO. Esta medida no afectará de forma directa y automática a los ...
| etiquetas: age , 35 horas , empleados de la administración , reducción de jornada
No es magia, son tus impuestos.
Harán la regla de 3 y trabajaran un 12,5% menos. Para muchos la media jornada cobrando jornada completa.
Para cuando la IA en AGE?