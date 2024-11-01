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El Gobierno ordena in extremis la paralización de la expulsión desde el CIE de Valencia del joven marroquí con arraigo

El Gobierno ordena in extremis la paralización de la expulsión desde el CIE de Valencia del joven marroquí con arraigo

El mismo día que supo que iba a ser deportado a Marruecos en unas horas, Oussmane Moumen ha conocido que, no solo ha sido paralizado su la repatriación en un vuelo programado para este jueves, sino que saldrá del CIE de Valencia en las próximas horas, donde ha estado encerrado las últimas dos semanas, según confirma el Ministerio del Interior a elDiario.es. Horas antes de su traslado a Madrid para enviarle de vuelta a su país, el Ministerio de Migraciones ha solicitado al departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska la cancelación del ret

| etiquetas: inmigracion , arraigo , marruecos , deportacion
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6 comentarios
7 2 0 K 121 actualidad
GeneWilder #5 GeneWilder
Echan a los que no tienen que echar y dejan delinquir hasta la reiteración a los que deberían mandar al carajo a la primera.
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Macnulti_reencarnado #3 Macnulti_reencarnado
Está yendo a clases de español.
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#6 poxemita
#3 está arraigado, si lo llegan a devolver a Marruecos se deprime en lugar de intentar volver a España, así que ya tiene la actitud derrotista de las sociedades occidentales.
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#1 Ovidio
El gobierno de España perjudicando a España. Menuda novedad
6 K -57
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
#1 Prefiero a ese antes que a ti :hug:
2 K 32
#4 HangTheRich
#1 gentuza como tu es la que perjudica españa. Para vosotros solo existe una visión ignorante y limitada de lo que somos.

A pastar
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menéame