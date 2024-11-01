El Gobierno ordena in extremis la paralización de la expulsión desde el CIE de Valencia del joven marroquí con arraigo

El mismo día que supo que iba a ser deportado a Marruecos en unas horas, Oussmane Moumen ha conocido que, no solo ha sido paralizado su la repatriación en un vuelo programado para este jueves, sino que saldrá del CIE de Valencia en las próximas horas, donde ha estado encerrado las últimas dos semanas, según confirma el Ministerio del Interior a elDiario.es. Horas antes de su traslado a Madrid para enviarle de vuelta a su país, el Ministerio de Migraciones ha solicitado al departamento dirigido por Fernando Grande Marlaska la cancelación del ret