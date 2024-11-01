edición general
El Gobierno multará el 'spam telefónico' de las energéticas con hasta seis millones de euros

El Gobierno multará el 'spam telefónico' de las energéticas con hasta seis millones de euros

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales.

17 comentarios
javipe #3 javipe *
Pregunta tonta. La llamada de "tu compañía de la luz" porque no he contestado a la última carta en la que me estaban cobrando de más en la factura y diciéndome que me van a actualizar la factura. Se considera spam telefónico que va a ser afectada por esta medida o simples timadores que van a seguir campando a sus anchas?
BenitoCameIa #4 BenitoCameIa
Solo de las energéticas?
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
Pregunta del millon: ¿como demuestras que te han hecho spam telefonico?
#6 pcmaster
#5 ¿Grabando la llamada?
Atusateelpelo #8 Atusateelpelo
#6 Llevo dando vueltas para conseguir una app de grabacion de llamadas en el movil que funcione y no hay narices.
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#8 lo caparon
Atusateelpelo #12 Atusateelpelo
#9 Lo que nos lleva al origen: ¿como demuestras el spam telefonico? {0x1f602}
DayOfTheTentacle #13 DayOfTheTentacle *
#12 a mi me gusta tomarles el pelo... si consiguen evitarlo me roban un entretenimiento.

(Me encanta cuando les digo "no si yo tengo la lus pinshá.. no pago nah" y no saben qué decir y cuelgan xD)
madafacka #11 madafacka
#8 ARC Phone descargada desde NLL Store.

acr.app/
Atusateelpelo #16 Atusateelpelo
#14 El Xiaomi que tenia permitia grabar, si. Pero cambie de movil y el que tengo ya no.

Me tengo que estudiar lo de #11 porque es algo que me resulta fundamental en mi trabajo.
sorrillo #17 sorrillo
#16 A estas alturas de la película citar una aplicación sin especificar en qué movil funciona, con qué versión de Android y sin aclarar que no necesita root es básicamente como no decir nada, por que el problema de fondo hoy en día no es que haya aplicaciones que funcionen y aplicaciones que no, sino que Android se ha propuesto bloquearlo a nivel de sistema operativo y hay algunos fabricantes de móvil que se resisten a ello y otros que no.
sorrillo #14 sorrillo *
#8 Creo que los xiaomi permiten grabar llamadas sin hacer nada especial, a los Samsung Galaxy les puedes cambiar la región a filipinas creo que es y entonces te permiten grabar las llamadas. Eso es para grabar la llamada sin hacer nada especial y que grabe ambos interlocutores.

Para el resto una aplicación de grabación de llamadas te funcionará con toda seguridad si la haces con el manos libres del altavoz, es útil si eres tú el que inicias la llamada y puedes hacerlo desde un sitio donde no…   » ver todo el comentario
inventandonos #7 inventandonos
#5 Diciéndole al príncipe nigeriano que espere un momento, mientras vas corriendo a llamar a la policía :shit:
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
Yo les digo "no t'entenc " cada vez que Oswaldo me llama y cuelgan pronto.
#1 Rixx
Muy bien, y por ser responsables del apagón una colleja. :troll:
#2 k-loc
Digo yo: si me llaman a mí, ¿No deberían darme ese dinero? ¿O me llaman a mí y cobran ellos?
Trigonometrico #15 Trigonometrico
#2 Es una multa, no es una indemnización.

Y por otro lado, esas multas son calderilla.
