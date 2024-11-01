El Gobierno multará el 'spam telefónico' de las energéticas con hasta seis millones de euros

El Gobierno ha aprobado este martes un real decreto para poner coto al 'spam' telefónico de las compañías energéticas y estas empresas solo podrán llamar a los potenciales consumidores que expresen su voluntad de recibir sus ofertas comerciales.
| etiquetas: gobierno , prohibe , spam , electricas
(Me encanta cuando les digo "no si yo tengo la lus pinshá.. no pago nah" y no saben qué decir y cuelgan )
Me tengo que estudiar lo de #11 porque es algo que me resulta fundamental en mi trabajo.
Para el resto una aplicación de grabación de llamadas te funcionará con toda seguridad si la haces con el manos libres del altavoz, es útil si eres tú el que inicias la llamada y puedes hacerlo desde un sitio donde no… » ver todo el comentario
Y por otro lado, esas multas son calderilla.