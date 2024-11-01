edición general
El Gobierno gasta más de 75.000 millones al margen del Presupuesto el año pasado

Los créditos extraordinarios o modificaciones de crédito alcanzaron, hasta el 30 de noviembre de 2025, 75. 446 millones de euros, según las últimas estadísticas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Esta cantidad, gastada al margen de lo presupuestado para 2023, cuyas cuentas siguen todavía prorrogadas, constituye todo un récord histórico. Supera, incluso, a la registrada en 2020, el peor año de la pandemia de covid y en el que las necesidades socioeconómicas justificaron aumentos de gasto considerables.

BlackDog #1 BlackDog
Veis? quien necesita aprobar los presupuestos para gobernar?
3 K 42
Barney_77 #5 Barney_77
#1 Llevan tres años con los mismo y se la pela.
0 K 13
#7 candonga1
Se lo han gastado todo en Rodalies.

:troll:
0 K 20
Ludovicio #4 Ludovicio
Sinceramente, lo que me importa es en que se gasten.
0 K 14
#3 Juantxi
Se aprueba ctefitd extraordinarios siempre, es imposible ajustarse a ningún presupuesto porque llueven le previstos. Siempre se ha hecho y se hará. Lo que pasa es que en 2025 se batieron marcas.
0 K 12
Doisneau #6 Doisneau *
Casi un 5% del PIB, (aproximadamente) por ponerlo en perspectiva.
0 K 12
elTieso #2 elTieso
Así dicho en frío parece mucha pasta.
0 K 11

