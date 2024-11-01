El Gobierno gasta más de 75.000 millones al margen del Presupuesto el año pasado

Los créditos extraordinarios o modificaciones de crédito alcanzaron, hasta el 30 de noviembre de 2025, 75. 446 millones de euros, según las últimas estadísticas de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Esta cantidad, gastada al margen de lo presupuestado para 2023, cuyas cuentas siguen todavía prorrogadas, constituye todo un récord histórico. Supera, incluso, a la registrada en 2020, el peor año de la pandemia de covid y en el que las necesidades socioeconómicas justificaron aumentos de gasto considerables.