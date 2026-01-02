edición general
El Gobierno francés denuncia ante la Justicia a Grok, la inteligencia artificial de X, por generar contenidos sexistas

El Gobierno francés denuncia ante la Justicia a Grok, la inteligencia artificial de X, por generar contenidos sexistas

El Gobierno francés ha anunciado este viernes que ha presentado una denuncia ante la Justicia contra la inteligencia generativa de la red social X, propiedad de Elon Musk. El motivo es la creación y difusión de "contenidos de carácter sexista y sexual manifiestamente ilegal". La causa principal, según el comunicado del Ejecutivo, es que "estos últimos días" Grok ha permitido generar y difundir "contenidos de carácter sexista y sexual, en particular en forma de vídeos falsos, conocidos como deepfakes (falsificaciones realistas).

Ferran #3 Ferran
¿Ahora Grok baneará a Francia por amenazar con denunciarles? :troll:
1
#5 VFR
Espero que denuncien también a los fabricantes de lápices.

El peligro está en quien lo usa
2
Battlestar #6 Battlestar
#5 Si bien no estás del todo desencaminado, creo que también existe la responsabilidad y el sentido común.

Por ejemplo, porque alguien use cuchillos jamoneros para matar a gente no vas a prohibir la venta de cuchillos jamoneros o su fabricación. Hasta ahí, todo correcto.

Ahora, tampoco creo que sea buena idea ir dejando cuchillos jamoneros en todas las esquinas de la ciudad.

Una herramienta es solo una herramienta y todo depende del uso que se de, pero dejar herramientas al alcance de cualquiera sin supervisión puede, dependiendo del caso, ser una imprudencia que cause daños.

Yo no prohibiría las sierras mecánicas, pero tampoco se me ocurriría dejar un par a la puerta de un colegio por las risas.
0
#7 VFR
#6 Igual lo que se debería es controlar el acceso a la IA, tipo certificado de armas. Si alguien está mal de la cabeza que no le dejen usarla, lo de los contenidos sexistas es menos malo que muchas cosas que se pueden llegar a hacer con la ayuda de la IA
0
#2 NoMeVeas *
Pues como cuando Elon Musk se folla la ley de privacidad Europea... Correr a llorar a Trump y nuevas sanciones. Si queremos libertad, tenemos que empezar a prohibir Twitter, Instagram y todo lo que venga fabricado de USA. No queda de otra.. Sino, nos seguiran controlando, seguiran sabiendo como manipularnos, etc, etc.

Mucho subnormal llorando en China porque prohibe la colonización de su sociedad con esas apps, pero paradojicamente es lo que mas libertad les ha reportado y lo peor, es que mucha gente aún no se ha dado cuenta. Por supuesto, estoy soñando, no hay mas que humillación y muerte en el futuro europeo.
0
#4 sliana
El informático ya está temblando
0

