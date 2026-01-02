El Gobierno francés denuncia ante la Justicia a Grok, la inteligencia artificial de X, por generar contenidos sexistas

El Gobierno francés ha anunciado este viernes que ha presentado una denuncia ante la Justicia contra la inteligencia generativa de la red social X, propiedad de Elon Musk. El motivo es la creación y difusión de "contenidos de carácter sexista y sexual manifiestamente ilegal". La causa principal, según el comunicado del Ejecutivo, es que "estos últimos días" Grok ha permitido generar y difundir "contenidos de carácter sexista y sexual, en particular en forma de vídeos falsos, conocidos como deepfakes (falsificaciones realistas).
El peligro está en quien lo usa
Por ejemplo, porque alguien use cuchillos jamoneros para matar a gente no vas a prohibir la venta de cuchillos jamoneros o su fabricación. Hasta ahí, todo correcto.
Ahora, tampoco creo que sea buena idea ir dejando cuchillos jamoneros en todas las esquinas de la ciudad.
Una herramienta es solo una herramienta y todo depende del uso que se de, pero dejar herramientas al alcance de cualquiera sin supervisión puede, dependiendo del caso, ser una imprudencia que cause daños.
Yo no prohibiría las sierras mecánicas, pero tampoco se me ocurriría dejar un par a la puerta de un colegio por las risas.
