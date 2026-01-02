El Gobierno francés denuncia ante la Justicia a Grok, la inteligencia artificial de X, por generar contenidos sexistas

El Gobierno francés ha anunciado este viernes que ha presentado una denuncia ante la Justicia contra la inteligencia generativa de la red social X, propiedad de Elon Musk. El motivo es la creación y difusión de "contenidos de carácter sexista y sexual manifiestamente ilegal". La causa principal, según el comunicado del Ejecutivo, es que "estos últimos días" Grok ha permitido generar y difundir "contenidos de carácter sexista y sexual, en particular en forma de vídeos falsos, conocidos como deepfakes (falsificaciones realistas).