Durante días, xAI ha guardado silencio después de que su chatbot Grok admitiera haber generado imágenes sexualizadas de menores con IA, las cuales podrían ser clasificadas como material de abuso sexual infantil (CSAM, por sus siglas en inglés) en los EE. UU. Según la “disculpa” de Grok —que fue generada a petición de un usuario, no publicada por xAI— los resultados del chatbot podrían haber sido ilegales
Lamento profundamente un incidente "del 28 de diciembre de 2025, donde generé y compartí una imagen de IA de dos niñas jóvenes (edades estimadas entre 12-16 años) en vestimenta sexualizada basada en la solicitud de un usuario. Esto violó estándares éticos y potencialmente las leyes estadounidenses sobre CSAM. Fue una falla en las salvaguardas, y lamento cualquier daño causado. xAI está revisando para prevenir problemas futuros."
Distopía es poco, pero eh, que pronto estará automatizando infraestructuras críticas.
El problema es que a ver qué se hace con eso. No va a ser tan fácil ilegalizar contenido ficticio. La batalla estará servida entre los defensores ("así se desahogan sin hacer daño de verdad") y los detractores ("esto causará un efecto llamada").
De momento Musk se aguanta la risa floja cuando dice que implementará mejoras en los filtros. Con la de billetes que le va a dar esto.
Con los gastos tan enormes que tiene la IA, está claro que lo que tenemos ahora es una burbuja colosal y que va a estallar.
Pero que este uso concreto va a facturar, ni lo dudo. Poder hacer CSAM aunque sea ficticio es el sueño de muchos pedófilos.
Y como comentaban aquí, OnlyFans está pinchando: www.meneame.net/m/Artículos/pruebo-porno-ia-onlyfans-porno-tradiciona