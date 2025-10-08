El gobierno estadounidense ha destinado más de 21.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel

Estados Unidos destinó al menos 21.700 millones de dólares en apoyo militar a Israel desde el inicio de la operación militar a la Franja de Gaza hace dos años y desde que el Movimiento de Resistencia palestino Hamás defendió al territorio, de acuerdo con el informe publicado el martes por la Universidad de Brown. El apoyo económico fue aprobado tanto por la administración de Joe Biden en el período de 2021 a 2025 y del actual presidente estadounidense Donald Trump; destaca el año 2023, donde se asignaron 17.900 millones de dólares.