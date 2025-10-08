edición general
El gobierno estadounidense ha destinado más de 21.000 millones de dólares en ayuda militar a Israel

Estados Unidos destinó al menos 21.700 millones de dólares en apoyo militar a Israel desde el inicio de la operación militar a la Franja de Gaza hace dos años y desde que el Movimiento de Resistencia palestino Hamás defendió al territorio, de acuerdo con el informe publicado el martes por la Universidad de Brown. El apoyo económico fue aprobado tanto por la administración de Joe Biden en el período de 2021 a 2025 y del actual presidente estadounidense Donald Trump; destaca el año 2023, donde se asignaron 17.900 millones de dólares.

karlos_ #2 karlos_
Israel es el portaviones en tierra firme de USA en medio oriente.

Tiene su razon de existir para desestabilizar la zona
Rokadas98 #6 Rokadas98
#2 Por eso USA controla todo Oriente Medio, el día que lo pierda tendrá muchos problemas.
#7 pirat
#2 Tal cual, un caballo de Troya fuera de su continente.
XtrMnIO #5 XtrMnIO *
En otras palabras:

EEUU ha invertido más de 21.000 millones de dinero de los estadounidenses en asesinar palestinos.
Mauro_Nacho #3 Mauro_Nacho
Con esto Trump tiene asegurado el premio Nobel de la paz.
Connect #4 Connect
El bombardeo de Gaza ya es oficialmente el que más toneladas de explosivos ha recibido (105.000 toneladas). Superando a las dos bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, los bombardeos sobre Berlín en la Segunda Guerra Mundial (45.000) o los que los nazis soltaron en Londres (12.000 toneladas).

Israel ha superado todo eso, y de largo. Ha ido destruyendo edificio por edificio. Y eso no es nada barato.
Paltus #1 Paltus
Si todo ese dinero se hubiera destinado a construir en vez de destruir seguro que aquella zona estaría más tranquila por ambas partes.
