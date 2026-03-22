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“El Gobierno de España está discutiendo un paquete de medidas de prerracionamiento”

El científico Antonio Turiel responde sobre la crisis energética que se ha acelerado con la guerra de EE.UU. e Israel en Irán. Antonio Turiel Martínez (León, 1970) es un conocido científico y divulgador español reconocido por sus investigaciones sobre energía, sostenibilidad y el agotamiento de los recursos naturales. Doctor en Física Teórica y licenciado en Física y Matemáticas, trabaja como investigador en el Instituto de Ciencias del Mar del CSIC, donde estudia fenómenos relacionados con la oceanografía y al cambio climático. Ha adquirido...

| etiquetas: turiel , racionamiento , crisis energética , ormuz , petroleo , gas , fertilizante
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