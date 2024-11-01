El Gobierno de España abre en Mauritania dos cárceles para migrantes inspiradas en los campamentos policiales de Canarias

El Gobierno de España ha abierto en Mauritania dos cárceles para migrantes. Desde el 17 de octubre, el país africano cuenta con dos establecimientos nuevos construidos por la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una investigación elaborada por la Fundación porCausa y El Salto diario ha sacado a la luz que estos espacios, cuyo nombre oficial son Centros de Acogida Temporal de Extranjeros