El Gobierno de España abre en Mauritania dos cárceles para migrantes inspiradas en los campamentos policiales de Canarias

El Gobierno de España ha abierto en Mauritania dos cárceles para migrantes. Desde el 17 de octubre, el país africano cuenta con dos establecimientos nuevos construidos por la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una investigación elaborada por la Fundación porCausa y El Salto diario ha sacado a la luz que estos espacios, cuyo nombre oficial son Centros de Acogida Temporal de Extranjeros

#4 amusgada
El original trae más datos jugosones, como TRAGSA de contratista de Interior o la malafolla del lugar elegido

"Desde el pasado 17 de octubre Mauritania cuenta con dos nuevos centros de detención de migrantes, uno localizado en Nouakchott, capital del país, y otro en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí

[...]

Falcon Consultores, empresa

#7 karakol
Desde luego no tiene pinta de campamento de verano.  media
#9 tobruk1234
#7 Tu has visto pocos campamentos de verano. Hubo uno hace años en cataluña que para algunos chavales eso seria un resort vacacional
#1 ElBeaver
Centros de Acogida Temporal de Extranjeros no son cárceles, mal periodismo de nuevo
#2 alcama
#1 Efectivamente, no son cárceles. eldiario.es siempre tan riguroso
#3 andando
#1 no son cárceles no, apenas...
#5 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 El eufemismo de Centro de acogida cuando es de internamiento.
Los acogen encerrándolos dentro.

Es la neolengua xD xD
#6 ElBeaver
#5 me fiaré de lo que digas tú y un no periodista
#8 wata
#1 No, no son cárceles. Son campos de concentración.
