El Gobierno de España ha abierto en Mauritania dos cárceles para migrantes. Desde el 17 de octubre, el país africano cuenta con dos establecimientos nuevos construidos por la agencia de cooperación española FIAP (Fundación para la Internacionalización de las Administraciones Públicas), dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Una investigación elaborada por la Fundación porCausa y El Salto diario ha sacado a la luz que estos espacios, cuyo nombre oficial son Centros de Acogida Temporal de Extranjeros
El original trae más datos jugosones, como TRAGSA de contratista de Interior o la malafolla del lugar elegido
"Desde el pasado 17 de octubre Mauritania cuenta con dos nuevos centros de detención de migrantes, uno localizado en Nouakchott, capital del país, y otro en Nouadhibou, en la frontera con el Sáhara Occidental bajo ocupación ilegal marroquí
Falcon Consultores, empresa
Los acogen encerrándolos dentro.
Es la neolengua