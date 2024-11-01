El Gobierno declara símbolo franquista el monolito que alza a los asesinos de 'La Desbandá' mientras PP y Vox lo blindan

El Ejecutivo central ha incluido este monumento, inaugurado por el dictador Francisco Franco, en el censo estatal de elementos contrarios a la Memoria Democrática. Horas después, la derecha y la ultraderecha le han otorgado el máximo grado de protección patrimonial.
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#1 pero no les llames fascistas que se ofenden muy fuerte.
Y sobre todo de ciertos jueces.
Se castigo al fascismo en toda Europa...menos en España..que se les regalo un reino borbonico podrido a su imagen y semejanza.
VERGUENZA