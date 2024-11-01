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El Gobierno declara símbolo franquista el monolito que alza a los asesinos de 'La Desbandá' mientras PP y Vox lo blindan

El Gobierno declara símbolo franquista el monolito que alza a los asesinos de 'La Desbandá' mientras PP y Vox lo blindan

El Ejecutivo central ha incluido este monumento, inaugurado por el dictador Francisco Franco, en el censo estatal de elementos contrarios a la Memoria Democrática. Horas después, la derecha y la ultraderecha le han otorgado el máximo grado de protección patrimonial.

| etiquetas: gobierno , símbolo , franquista , monolito , la desbandá
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6 comentarios
21 3 0 K 370 actualidad
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador
Orgullosos de ser fascistas protegiendo un símbolo del fascismo y de los crímenes de guerra.
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mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata *
El lado bueno de la historia y eso.

#1 pero no les llames fascistas que se ofenden muy fuerte.
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Nube_Gris #3 Nube_Gris *
El PP no tiene ni puta idea de política, ni de gobernar, ni de hacer oposición, ni de historia, políticas sociales, economía, vivienda, etc... el PP no tiene ni puta idea de nada, pero hace como que es frankista para tener la protección de todo el andamiaje corrupto y frankista que sustenta y se esconde detrás del estado español.

Y sobre todo de ciertos jueces.
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Enésimo_strike #5 Enésimo_strike
Solo para que alguno rabie… en sa Faxina se celebra el orgullo xD
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Blackat #6 Blackat
La derechita cobarde, traicionera y criminal de siempre con los nuevos tiempos.

Se castigo al fascismo en toda Europa...menos en España..que se les regalo un reino borbonico podrido a su imagen y semejanza.

VERGUENZA
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#4 T3rr0rz0n3
Menos mal que no hay otros tarados de derechas queriendo destruir el patrimonio nacional, que nos dejan sin nada.
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menéame